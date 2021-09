La intérprete estuvo presente en el programa de conversación de CHV, en donde se refirió a la díficil situación que vivió con su ex pareja.

La actriz María José Quiroz estuvo presente en el programa de CHV Podemos Hablar en donde habló sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal, recordando una compleja situación que vivió durante su embarazo.

Entre los invitados también se encontraban Yamila Reyna, Ernesto Belloni, Paul Vásquez e Iván Arenas.

Luego de que el conductor del espacio Julián Elfenbein preguntará si alguno de los presentes ha vivido alguna relación tóxica, la comediante relató su cruda experiencia.

“Estaba embarazada, mi pareja no tenía pega y yo compré un auto para que él saliera a trabajar”, comenzó señalando la actriz.

Agregó que su ex pareja trabajaba como Uber durante el horario de demanda más alta, generalmente a partir de las 10 de la noche y llegaba alrededor de las 7 am.

“Me hacía la tonta. Yo miraba por la ventana y veía que él limpiaba el auto. Pensaba ‘dónde andaba metido’, algo había raro”.

“Llegaba fin de mes y le decía ‘bueno, saquemos cuentas para poder pagar las cosas’,”, Quiróz reveló que ella pagaba todo lo relacionado al auto “y él me decía que estaba malo, que todo el mes estuvo malo y yo no entendía cómo iba a estar malo, si salía tanto po'..

“Era una tonta, porque sabía que me estaban mintiendo. Yo lo pillaba, pero no me atrevía a enfrentarlo”.

La actriz señaló que luego del nacimiento de su bebé su pareja le reveló la infidelidad. “Fue muy penca, fue difícil”, concluyó.