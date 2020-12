Coté Quintanilla habla sobre la historia de su nueva canción: "Mis papas vivieron en un campamento"

La conocida cantante y animadora nacional estuvo presente en el late de Canal 13 donde habló sobre como nació la idea su más reciente canción "Vengo de Pobla", que tiene una fierte crítica social y que ya suma más de un millón de reproducciones en YouTube a tras solo dos meses de ser estrenado.

La animadora comenzó señalando como inició el proceso de creación de sus canciones, donde estuvo fuertemente inspirada por sus padres: “Creo que dentro de los últimos tres años he comenzado a componer y a expresar todo lo que tenía un poco guardado, a través de la música. Si bien algunos conocen mi historia, esta canción está construida por los orígenes de mis papás, que eran bien desconocidos quizás". Comentó la cantante.

Luego comentó la difícil circunstancias a las que se enfrentaron sus progenitores: “Mis papás vivieron en un campamento en Maipú, pasaron por situaciones bien dolorosas, por mucha discriminación, y a nosotros nos criaron con harto tesón, con ganas de mirar el vaso medio lleno". afirmó la intérprete.

También se refirió a la fortaleza de sus padres ante dicha situación: “Ahora entiendo el por qué. Uno más adulta empieza a sacar todo eso que cuando niño no te dabas cuenta. Mi mamá sonriendo en situaciones muy dolorosas, con su marido enfermo, postrado, ‘hija, vamos a salir adelante’. Una crianza que es muy de la señora chilena que se saca todos los días la cresta y sale adelante y es la primera en acudir en ayuda cuando a algún vecino no le va tan bien”. Finalizó la ex cantante de Rojo.