María Gracia Omegna se gana el cariño de Instagram con tierna foto junto a su hija

María Gracia Omegna se sumó a regañadientes al desafío viral de moda en las redes sociales y terminó conquistando al público, gracias a una tierna foto junto a su hija.

La actriz y la pequeña Anka, como fue bautizada su hija junto a Gonzalo Valenzuela, aparecen felices de la viva en la imagen compartida, por supuesto en blanco y negro, como dictaminaba la interminable cadena que se mueve hasta ahora en Instagram.

"Me cargan los desafíos. Pero si natalie portman sube su foto no me queda alternativa. Además que parece que este tiene sentido. #challengeaccepted", escribió la actriz acompañando la imagen.

La publicación de María Gracia Omegna.

¿Por qué las mujeres están subiendo fotos en blanco y negro a redes sociales? Se trata de un desafío que busca generar consciencia del maltrato en todos los sentidos que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia.

Con ello se quiere crear una red de apoyo entre las mujeres para cuidarse y concientizar sobre la importancia de que se valoren cada día, algo que ha crecido de manera interna por medio de la red social de las fotos.

En esta oportunidad le llovieron más de 59 mil "me gusta" y cientos de elogios en los comentarios, plegándose con su disgusto con los desafíos, pero dándole la razón a la actriz sobre que esta iniciativa en particular sí tiene sentido.

Maria Gracia Omegna y la pequeña Anka. #ChallengeAccepted