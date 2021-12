Mare of Easttown | ¿Habrá una segunda temporada de la exitosa miniserie de HBO Max?

Sin duda que la miniserie de HBO Max, 'Mare of Easttown', fue una de las producciones que generó más impacto este 2021, no solo por su excelente trama, sino también por la actuación de su protagonista Kate Winslet.

La serie sigue la historia de una detective, Mare Sheehan, en un pequeño pueblo en Pensilvania donde todos se conocen, que debe investigar la desaparición de un par de jóvenes y un asesinato, pero también debe lograr mantenerse en pie luego de una historia personal bastante complicada.

De hecho, su vida y problemas familiares, han hecho que cometa varios errores que incluso han puesto en riesgo su trabajo en la policía. Todos estos conflictos logran mantener al espectador expectante en todo momento.

¿Habrá una nueva entrega de la serie Mare of Easttown en HBO Max?

Originalmente, la miniserie estaba contemplada para que fuera una producción limitada, sin embargo, tras su éxito, han surgido algunos rumores que asegura que podría extenderse una temporada más.

De acuerdo a una entrevista que dio Kate Winslet al medio The Guardian, la actriz manifestó que las probabilidades son altas y que el equipo de producción ya tiene algunas ideas sobre lo que podría ocurrir en la nueva entrega.

“No sé si volveré a interpretar a Mare. Pero si hiciéramos una segunda temporada, entonces seguro que estas atrocidades que han existido en la fuerza policial en Reino Unido y en Estados Unidos encontrarán su camino en las historias que contamos. Cien por ciento. No puedes fingir que estas cosas no han sucedido”, explicó Winslet.

La intérprete añadió: “Tenemos que usar nuestras voces en nombre de las personas que no tienen una. Eso me importa ahora de una manera que ni siquiera se me había pasado por la cabeza cuando tenía 20 años”.

Pese a que desde la plataforma de streaming no ha habido una confirmación, el equipo ya se encuentra trabajando en la posibilidad de extender Mare of Easttown.