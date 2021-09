El ex tenista volvió a atacar al fotógrafo a través de sus redes sociales en donde menciona su trabajo en la farándula nacional

Hace algunos días el fotógrafo y rostro de televisión, Jordi Castell, compartió en sus redes sociales una lamentable noticia; El fallecimiento de su querida mascota.

“Que tengas buen viaje turumbo de mi corazón. No tuve un ser vivo cerca que me hiciera más feliz que tú, que llegaras a mi vida cuando peor estuve y a punta de alegría te hayas convertido en mi compañero conectado con pura bondad", señaló en su red social el ex panelista de Primer Plano.

Al saberse la triste situación, el ex tenista nacional, Marcelo Chino Ríos subió una publicación burlándose de lo sucedido, lo que le generó amplias críticas en las redes sociales.

"Pastel no sufras tanto por el perro, sólo piensa que debe estar feliz y pensando al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar”. señaló en su cuenta de Instagram acompañado de una publicación con la fotografía de Jordi.

A pesar de no recibir respuesta por parte de Castell, Ríos volvió a atacarlo a través de su red social con una nueva publicación acompañada de una imagen del ex Primer Plano.

"Pastel lo único que te pido es que dejes de hacerte la víctima cada vez que te atacan, ya que no eres un tipo querido en este lindo país y debes saber por qué", expresó Ríos en Instagram.

"Te quiero recordar que durante muchos pero muchos años te dedicaste a hacer mierda a la gente frente a una pantalla a nivel de cagarle la vida y lo peor que con puras mentiras y heriste a muchas personas (me incluyo) cosa que en ese momento era muy divertido para ti, ya que si no te morías de hambre".

"Hoy en día eso se te acabó y estas pagando, quizás la gente no pueda darse cuenta del daño que provocabas porque hay que vivirlo para entenderlo, la vida da vuelta y esta vez te tocó a ti", cerró en el post.

Revisa las imágenes a continuación.