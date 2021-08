Jordi Castell reafirma desafiante sus dichos sobre Teresa Marinovic: "Funen y critiquen todo lo que quieran"

Jordi Castell reaccionó ante la polémica que detonaron sus alabanzas hacia la convencional constituyente de extrema derecha Teresa Marinovic, entregada en declaraciones a The Clinic, y reafirmó sus convicciones ante quienes lo siguen en Instagram.

"Aclaro un par de puntos", advirtió en primer lugar. "Frente a la batahola que se armó por la entrevista que di a @theclinic_cl y que me hizo @rokavalbuena sólo tengo que afirmar cada una de las cosas que dije y es más, agradezco que el periodista no me haya sacado de contexto ni mal interpretado".

Eso para luego añadir que "queda muy claro en un par de ocasiones cuál es mi postura política, el sector con el que me siento más identificado o cercano y los valores o el humor con el que observo como ciudadano la actualidad".

"Si existen personas con problemas para la comprensión de lectura los invito a leerla de nuevo y cada quien es dueño de entender lo que le de la gana".

"Funen y critiquen todo lo que quieran si les va a aliviar su frustración, resentimiento o rabia acumulada", dijo desafiante en su texto.

Y para concluir, remató: "yo lamentablemente de dificultades ajenas no me puedo hacer cargo. Buena tarde para todos".