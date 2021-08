"Viejo rancio": Influencer se lanza con todo contra Jordi Castell tras alabar a Teresa Marinovic

El fotógrafo Jordi Castell disparó unas incendiarias declaraciones valorando la gestión de la convencional constituyente de extrema derecha Teresa Marinovic y reaccionando a tales dichos apareció el reconocido influencer David Nicolás, quien no tuvo inconvenientes en tratar al ex rostro televisivo de "viejo rancio".

En conversación con The Clinic, Castell manifestó su parecer sobre la contingencia de Chile asegurando que el país "está desordenado".

Fue en medio de esa conversación que al ser consultado por la mujer de 48 años y madre de 9 hijos, Castell postuló que "la encuentro brillante. La Tere Marinovic es nuestra nueva Kenita Larraín".

"Independiente de que piense distinto a ella, es lejos de lo más atractivo que hay como personaje. Astuta, inteligente, cojonuda. Me encanta", recalcó el ex Primer Plano.

Fueron ante estas palabras que reaccionó David Nicolás, quien es reconocido en internet como "Youtuber, Escritore, draK Queen".

Nicolás, por medio de un tuit manifestó: "Me carga Jordi. Una vez me dijo que era obvio que me iban a discriminar si andaba vestido y maquillado como lo hago Rodando por el suelo de risa viejo rancio".

Impactada ante tal declaración, Valeria Luna, una de las conductoras del podcast Con la ayuda de mis Amikas, reaccionó al tuit: "NOOOOOOO en serio te dijo eso?!"

Ante lo que David Nicolás confirmó: "Si, en la campaña Pride de Uber".

Jordi Castell actualmente se encuentra radicado en Chiloé, donde se instaló en los últimos meses para pasar la pandemia.