A miles de kilómetros de Chile, Marcela Vacarezza sigue atenta a las polémicas que se generan en el país para poder sumarse y opinar lo que ocurre. Por lo mismo, cuando vio que Malucha Pinto criticó la figura de Mario Kreutzberger, Don Francisco, y la Teletón, decidió no dejársela pasar, lanzándole una dura respuesta. Eso sí, nunca esperó que otro usuario le devolviera una feroz reacción ante tal respuesta.

En declaraciones a un podcast, Malucha sostuvo que el animador "es una persona contradictoria, con muchas luces y sombras. 'Sábado Gigante' tuvo un sesgo machista, súper patriarcal, con lo que tengo miles de críticas y reparos al respecto, en el trato a las mujeres".

Pero también reconoció que el extinto espacio televisivo "también, pertenece a un tiempo y a un mundo completamente distinto a este, con todo ese humor denostador del otro, del más débil, del homosexual y, bueno, Don Francisco era parte de eso, evidentemente".

En tanto, sobre la Teletón, la convencional constituyente indicó que "el país va cambiando y hoy día estamos en un escenario completamente distinto y creo que la Teletón no debe ser un espacio que tengamos que seguir propiciando".

Este lunes, entra en escena Marcela Vacarezza y atrincherada en su cuenta de Twitter, fustigó los dichos de Pinto, apuntando principalmente a la gestión de la cruzada solidaria.

"Que fácil decirlo. Miles se beneficiaron con ella y lo siguen haciendo. Ojalá nunca tenga que recurrir a ella", sostuvo en primer lugar.

Y luego remató: "El 'estado' la tendría en condiciones catastróficas. Las cosas como son".

Fue entonces, que el usuario @bastiudbz afiló sus dedos y se dispuso a enviarle una ácida respuesta a la esposa de Rafael Araneda: "Si te vas a poner a tirar mierda por tirar, mínimo, mínimo! Preocúpate de googlear", añadiendo un link al sitio del programa De Tú a Tú en que Malucha Pinto habló del diagnóstico de su segundo hijo, cuando "sentí que la vida se me fue".

Tomás Eyzaguirre, el hijo menor de la actriz, nació con parálisis cerebral. Hoy, cuando él tiene 31 años, Malucha contó al programa de Martín Cárcamo que ella tuvo que "descifrarlo. Descubrir qué había ahí, quién era, cómo comunicarme con él. Eran horas y horas de mirarlo. Apareció esto de sentir al otro".

@bastiudbz fue aún más duro con Vacarezza, recalcándole: "sabemos que las personas de derecha como tú, son limitaditas de mente, pero ocupa las poquitas neuronas que te quedan pa hacer algo bien y borra este tweet".

El tuit de Marcela Vacarezza sobre Malucha Pinto y la respuesta del tuitero

El mensaje del tuitero habría pasado desapercibido como el resto de las cientos de interacciones que alcanza Vacarezza en su cuenta, pero ella misma lo legitimó al responderle de vuelta intentando justificarse.

"No lo sabía porque no sigo la vida de toda la gente y no tengo por qué hacerlo. Una pena tremenda", defendió como pudo Vacarezza.

E insistió: "Pero sus declaraciones son esas y no me parecen".