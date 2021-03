Marcela Vacarezza repudia ataque a la estatua de Baquedano: "Qué triste espectáculo"

La panelista Marcela Vacarezza hizo uso de sus redes sociales para expresar su total repudio al ataque que sufrió la estatua del general Manuel Baquedano este viernes por la noche en medio de las manifestaciones sociales que se realizan cada semana en la plaza que lleva el mismo nombre.

A través de su cuenta de Twitter, la ex modelo y pareja de Rafael Araneda, escribió: “Qué triste espectáculo la estatua de Baquedano incendiándose. Me hace recordar el ‘cómo quieren que no quememos todo’. ¿Qué viene después?”.

La frase que señala Vacarezza hace alusión a los dichos de la diputada Catalina Pérez, quien manifestó su molestia vía redes sociales tras la muerte del malabarista Francisco Martínez a manos de un carabinero en Panguipulli.

Pero no solo fue la panelista de televisión quien repudió este ataque, porque el propio Ejército emitió un comunicado, donde señalaron que "los cobardes desadaptados que cometieron este acto indignante son antichilenos, porque desconocen la historia y en su ignorancia, son incapaces de descubrir el extraordinario aporte que el General Baquedano junto a miles de soldados chilenos le entregaron al país".

Dado esto, se ha puesto en debate sobre las constantes manifestaciones que tienen lugar en Plaza Italia cada semana.