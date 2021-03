Marcela Vacarezza y Aline Kuppenheim protagonizan tensa discusión en Twitter

Una tensa discusión se generó en Twitter entre dos conocidas figuras televisivas, la ex panelista del Buenos Días a Todos Marcela Vacarezza y la actriz Aline Kupperhaim.

Todo inició luego del Tweet que publicó Vacarezza refiriéndose a las dos encerronas ocurridas en la capital que terminó con dos pequeños niños muertos.

“Escucho el video de la madre del niño baleado anoche y pienso: ‘¿Hasta cuándo mierda nadie hace nada? Inoperantes, que están dejando al país en manos de delincuentes. Y no me vengan con los derechos humanos porque a esos asesinos no les interesan tampoco”.

Tras esto la actriz comentó la publicación señalando lo siguiente.

“Ya, pero ¿Qué tipo de violación de DDHH recomendarías tú? ¿Algún método de tortura en especial? ¿O directamente ejecutar o desaparecer?”.

“Típicas preguntas que tienen como respuesta obvia “ninguna de las anteriores”. El concepto de DDHH es claro. Por último, y si encuentras que me equivoqué, el fondo del tema son dos angelitos asesinados y en eso me imagino que no deben haber dobles lecturas”. Respondió Vacarezza.

"Marcela , de eso estás hablando cuando usas y banalizas esos conceptos y así de violento suena para miles de víctimas q no han tenido justicia. Nadie quiere q los culpables queden impunes, p eso están los tribunales en un Eº d derecho y está bien exigirlo pero en ESOS términos", fue la respuesta de la actriz.

