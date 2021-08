Las palabras de la actriz y constituyente Malucha Pinto en el programa Estallido Cultural, donde se refirió a Sábado Gigante, Don Francisco y la Teletón no pasaron inadvertidas. La intérprete fue parte del espacio en donde participó en “Los Eguiguren” y señaló que era un programa con “un sesgo machista, súper patriarcal”.

“Pertenece a un tiempo y a un mundo completamente distinto a este, con todo ese humor denostador del otro, del más débil, del homosexual y, bueno, Don Francisco era parte de eso, evidentemente”, expresó.

Entre las personas que arremetieron contra la intérprete se encontraban el actor Cristián García-Huidobro y la figura televisiva Patricia Maldonado.

La ex panelista de Mucho Gusto señaló en su programa de YouTube "Las Indomables" que: "La señora Malucha Pinto era totalmente desconocida, era una actricita más del montón de actrices ¿Cómo se hizo conocida? En televisión, en Canal 13, en Sábado Gigante, donde estaban los Eguiguren... o sea, Sábado Gigante le dio de comer".

Respuesta de Malucha Pinto

Tras esto, la intérprete se refirió a la situación en el podcast La hora Mediática, aclarando varios puntos.

“Nadie me ha dado de comer, me he esforzado y trabajo desde los 17 años. La única que se ha dado de comer soy yo misma. Además, quien me contrató no fue Don Francisco, fue Canal13”, expresó.

Asimismo, agregó: “Creo que está tan mal puesto el lugar del trabajo que creemos que la persona que nos emplea es una persona que nos hace un favor, el que nos da de comer, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿chuparle las patas? ¿besarle las patas? ¡No!”, añadió.

Sobre la cantante señaló: “Yo estoy tan en desacuerdo con Patricia Maldonado en tantas cosas. Una persona que usa como joyita un corvo en su cuello, al lado de su corazón, es una persona que honra los horrores que pasaron en dictadura (...) Manuel Guerrero, Santiago Natino y Parada fueron degollados con un corvo y ese corvo ella lo lleva en su pecho, entonces es una persona con la que yo no quiero tener ninguna relación”.

Acerca de las críticas que recibió, la actriz señaló que “desgraciadamente los chilenos y chilenas nos informamos de los titulares. Aquí hubo un titular que decía Malucha Pinto se va en contra de la Teletón y Don Francisco. Pero ese es el titular y si tú lees el artículo, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que el titular dice”.

“Tengo reparos respecto a este gran show mediático que se hace. Que durante 2 días estamos viendo este espectáculo de algún modo. Pero el resto de los 12 meses del año que es lo que pasa, no hay campañas de prevención, de promoción de la inclusión, de respeto a la diversidad", expresó en el programa.