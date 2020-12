Magdalena Müller habla sobre los cánones de belleza en TV: "Vivimos en este mundo tan gordofóbico"

La actriz fue la más reciente invitada al programa de conversación del animador de Canal 13 "Almorzando con el Rubio" donde realizó una profunda reflexión sobre los estereotipos de belleza que hay en la televisión.

Sobre el tema la interprete reconoció que "el tema de la gordura es algo que me ha perseguido toda mi vida"

Sobre los modelos que se crean acerca del cuerpo humano a través de los distintos medios de comunicación la joven indicó que "también en la televisión se presentan estándares, la publicidad se presentan estándares de un solo tipo de mujer, cómo debe ser la mujer, que son estas modelos -que son hermosas, preciosas, no tengo nada que decir-, y me parece que está mal que ese sea el único canon de belleza aceptado"

Agregó que igualmente se siente parte de la transformación sobre el cambio de cánones de belleza en el país "al día de hoy cada vez más hemos logrado que eso vaya cambiando y me siento muy orgullosa de ser parte de alguna forma de llevar esa bandera de lucha de decir: ‘No, no por pesar 10 kilos menos de lo que peso ahora voy a ser mejor actriz, voy a ser mejor intérprete, mejor persona'"

La conocida actriz igual se refirió a los comentarios de la gente, que en ocasiones no dimensionan el peso que tienen sus palabras "para mí, yo creo que cuando la gente me comenta algo creo que es bien intencionada, pero muchas veces no se dan cuenta de lo que te están diciendo, que es fuerte”.

Añadiendo que "a veces me dicen ‘Oiga y usted, ¿por qué se ve tan gordita en la tele, si en la vida no es así?’. Me están tratando de decir algo bueno, pero la forma en la que te lo dicen igual es fuerte. Vivimos en este mundo tan gordofóbico. Al final mientras uno esté sano creo que está bien”.