Magdalena Müller, quien actualmente explora una nueva faceta en la actuación gracias a su personaje en Juego de Ilusiones, reflexionó en torno al machismo que persiste en el mundo de la televisión. Así terminó hablando de cómo le han llegado comentarios sobre su cuerpo, algunos tan desubicados como "usted se ve más gordita en la tele".

¿Qué dijo Magdalena Müller sobre los comentarios que evalúan su cuerpo?

En conversación con la Revista Ya, quien interpreta a Sofía Mardones en la teleserie de Mega resaltó que "en el Área Dramática es difícil ver en el equipo técnico alguna mujer. Hay todavía un sesgo. Tenemos directoras mujeres, pero siguen siendo minoría".

Por lo mismo, puso en relevancia la figura de Quena Rencoret, la mandamás del área, postulando que "ella quebró un estándar machista siendo muy joven, y se mantuvo como la mejor".

Así fue que derivó a que los juicios machistas siguen impactando su desempeño, sobre todo en torno a los comentarios que recibe, principalmente cuando se notan cambios para sus papeles, como lo que sucedió con Somos los Carmona (2013).

"Yo cuido mi cuerpo porque trabajo con mi imagen, y por salud, pero no voy a tener el cuerpo ideal que quiere la tele a costa de enfermarme. No me ha hecho sentido nunca", indicó la actriz.

Eso sí, advirtió que "no diría que me discriminan, porque siempre he tenido trabajo, pero lo noto en los papeles y en el público. La gente es muy cariñosa conmigo, pero el comentario que más me hacen es 'usted se ve más gordita en la tele'".

Por lo mismo, admite que "me lo dicen siempre y antes me chocaba. Pero tengo un poco de rebeldía en ese sentido. No tengo por qué ser la flaca para que me vaya bien".

"Tomé ese discurso como defensa, porque me sentí atacada, pero también porque sentí rabia".

"Hoy se habla mucho del body positive y me encanta. Pero todavía se queda mucho en el discurso", lamentó.