La Met Gala, es uno de los eventos más importantes del mundo de la moda, y como todos los años, las celebridades brillarán en la alfombra roja con sus increíbles looks.

La gala, conocida como el evento a beneficio del Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte, es un evento glamoroso y de etiqueta que inaugura formalmente la exposición anual de moda del Museo Metropolitano en la ciudad de Nueva York. Cada año, el tema de la gala está ligado a la exposición que estará en el.

Recordemos que para compensar la suspensión del evento en 2020 debido a la pandemia del coronavirus, se decidió hacer dos eventos, la primera edición se realizó en septiembre pasado, mientras que la segunda es la que se llevará a cabo próximamente. Esto significa que por primera vez en su historia se realizarán dos galas en menos de 12 meses.

¿Cuándo es la MET Gala 2022?

La Met Gala 2022 se llevará a cabo el próximo lunes 02 de mayo, retomando su programación histórica.

El tema de 2022 es "In America: An Anthology of Fashion", como informó Vogue. Andrew Bolton, curador jefe del Instituto de Vestuario del Museo de Arte Moderno señaló al mismo medio sobre la exposición que "proporciona un contexto histórico para Lexicon, en cierto modo".

Quien luego agregó: “Las historias realmente reflejan la evolución del estilo estadounidense, pero también exploran el trabajo de sastres, modistas y diseñadores individuales”, dice.

“Lo que es emocionante para mí es que algunos de los nombres serán muy familiares para los estudiantes de moda, como Charles James, Halston y Oscar de la Renta, pero muchos de los otros nombres realmente se han olvidado, pasado por alto o relegados a las notas al pie. de la historia de la moda. Entonces, una de las principales intenciones de la exposición es resaltar los talentos y las contribuciones de estas personas, y muchas de ellas son mujeres”, expresó.