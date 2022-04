Uno de los eventos más importantes del mundo de la moda está a pocos días de realizarse, la MET Gala 2022 retoma su programación habitual tras la suspensión del 2020 producto de la pandemia y de la versión del 2021 realizada en septiembre.

La gala, conocida como el evento a beneficio del Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte, es un evento glamoroso, de etiqueta y altamente exclusivo, que inaugura formalmente la exposición anual de moda del Museo Metropolitano en la ciudad de Nueva York. Cada año el tema de la gala está ligado a la exposición que estará en el.

El tema de 2022 es "In America: An Anthology of Fashion", como informó Vogue. Andrew Bolton, curador jefe del Instituto de Vestuario del Museo de Arte Moderno señaló al mismo medio sobre la exposición que "proporciona un contexto histórico para Lexicon, en cierto modo".

Quien luego agregó: “Las historias realmente reflejan la evolución del estilo estadounidense, pero también exploran el trabajo de sastres, modistas y diseñadores individuales”, dice.

“Lo que es emocionante para mí es que algunos de los nombres serán muy familiares para los estudiantes de moda, como Charles James, Halston y Oscar de la Renta, pero muchos de los otros nombres realmente se han olvidado, pasado por alto o relegados a las notas al pie. de la historia de la moda. Entonces, una de las principales intenciones de la exposición es resaltar los talentos y las contribuciones de estas personas, y muchas de ellas son mujeres”, expresó.

Como todos los años, los seguidores de la alta costura quieren ver como sus estrellas preferidas transita por la conocida alfombra roja mostrando distintos atuendos creados por aclamados diseñadores del mundo.

¿Dónde ver la Alfombra Roja de la MET Gala 2021?

E! Entertainment brindará un acceso exclusivo en primera fila a toda la audiencia en Latinoamérica con una transmisión especial denominada “MET GALA: LIVE FROM E!” para que todos los amantes de la moda puedan ver la antesala al gran evento.

¿A qué hora ver la Alfombra Roja de la MET Gala 2021?

A través de E! Entertainment se podrá ver el evento que se realizará el 2 de mayo a partir de las 6pm horario Chile.





¿Quiénes serán los co-anfitriones de la Alfombra Roja de la Met Gala en la edición 2022?

Blake Lively junto a Ryan Reynolds serán los co-anfitriones de la nueva versión de la Red Carpet 2022 junto a Regina King y Lin-Manuel Miranda.