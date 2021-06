Michelle Salas arremete contra su representación en Luis Miguel, La serie: "Innecesaria, irrespetuosa y desafortunada"

La segunda temporada de Luis Miguel, La serie, finalizó hace algunos días y ya se confirmo su tercera temporada y última temporada, en esta nueva entrega se presentaron nuevas personajes como la hija del "Sol de México", Michelle Salas quien en la ficción es interpretada por la actriz argentina Macarena Achaga.

Sin embargo, Salas no quedó conforme con la manera en que su historia y ella han sido representadas en la ficción, motivo por el cual utilizó sus redes sociales para compartir su sentir.

En el comunicado, Michelle comenzó señalando que nunca ha estado interesada en desmentir rumores, pero que en esta ocasión se siente con la necesidad de hablar. "Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones, aunque se trate de mí, porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean".

"Desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado expuesta al ojo público y he vivido rodeada de comentarios, críticas, comparaciones e inventos, por mencionar algunas cosas. Y sí, aunque ya estoy acostumbrada, confieso, que es algo que a veces me cuesta trabajo”.

Luego agregó: "Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo he tenido todo, pero que pocos conocen la verdad. Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy".

"Estoy segura de que ese día entenderán muchas cosas y que unos cuantos se sentirán identificados. A final de cuentas, todos compartimos los mismos deseos, los mismos miedos, las mismas dudas. Todos nos caemos y nos levantamos, todos tenemos momentos complicados. Pero bueno, esa es otra historia…”

Salas es categórica en admitir que jamás permitió que se utilizara su imagen en la ficción de Netflix. "Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití, en ningún momento, el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta".

Michelle también se refiere a la forma en que ha sido retratada su relación con su padre. "Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido".

Pero afirma que no esta de acuerdo en la forma en que fue representada, considerando que en la época en que se gesta la segunda temporada Michelle es adolescente. "Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, concluyó en su publicación.

Michelle Salas en Twitter sobre representación en la serie

Michelle Salas en Twitter sobre representación en la serie