Luis Miguel, la serie | ¿Cuándo negó y cuándo reconoció a su hija el Sol de México?

En el capítulo 8 y final de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, se vio el momento en que un nervioso Micky iba derecho a reconocer a su hija Michelle Salas en televisión abierta, pero los sucesos recientes hicieron que el cantante se plantee una reevaluación de sus intenciones y termine guardándose el secreto de la existencia de su retoño. ¿Cuándo negó y cuándo reconoció finalmente a su hija el Sol de México?

En la ficción, la agresión que sufrió su hermano Sergio, además del acoso mediático que le cayó encima, hicieron que el hombre detrás del disco Aries cambiara de opinión y mantuviese oculta la existencia de Michelle, incluso a pesar de que se lo había prometido a Sophia.

Ya en pantalla, y con la presión de su nuevo hombre de confianza por omitir la información, el Luismi de Diego Boneta opta por callar ante las preguntas de la prensa y en ESA entrevista en particular.

En la realidad, el momento fue menos tenso de lo que mostró la serie, pero sí más incómodo y juguetón. Cuando es consultado por los informes mediáticos que decían que era el papá de la hija de Stephanie Salas, en pleno programa Aquí está de Verónica Castro, Luis Miguel negó su paternidad.

Tal registro data del 4 de julio de 1989, por lo que Michelle tenía apenas dos semanas y fracción de vida, ya que había nacido el 13 de junio de ese mismo año.

Más de dos décadas tuvieron que pasar desde ese icónico momento televisivo, antes de que se supiera que Luis Miguel había reconocido públicamente a Michelle.

En 2013, el programa Escándalo TV, de TeleFutura (actualmente el canal estadounidense UniMás), reveló una serie de documentos que evidenciaban que el cantante mexicano le había dado legalmente su apellido a Michelle, reconociéndola como hija légitima.

Se trataba de unos certificados con fecha de septiembre de 2009, que la identificaban como Michelle Gallego Salas, dueña de una propiedad en Los Ángeles, California, valorada en 108 mil dólares y que aparentemente Luis Miguel le cedió.

En ese entonces, se comentaba que el reencuentro entre padre e hija se dio durante un viaje que concretaron a Disneylandia, en 2008, cuando Micky mantenía aún la relación con Aracely Arámbula.

Michelle lo acompañó en su más reciente gira musical y fueron vistos en Baja California, durante un viaje de vacaciones, donde supuestamente también figuró Daisy Fuentes.

Luis Miguel, la serie: Michelle Salas en 2021.

Luis Miguel y Michelle Salas: ¿Qué pasó entre la entrevista y el reconocimiento como hija legítima



Según contó Stephanie Salas, madre de Michelle, a la revista Hola! en 2019, Luis Miguel se esfumó de su vida tras avisarle de su embarazo. Sin embargo, recuperaron el contacto una vez que la pequeña había llegado a este mundo.

"Yo esperé (siempre he sido muy paciente) mientras me concentraba en la bebé, que nos traía a todas babeando porque siempre fue, y es encantadora. Imagino que alguien le habrá informado del nacimiento (a Luis Miguel), de que todo había salido bien, y de repente él se reportó y tuvimos un encuentro muy bonito. Un encuentro en casa, muy agradable, muy emotivo", admitió Stephanie.

Entonces, el cantante habría manifestado: "¡Cómo se parece a mí! ¡Está divina mi hija!".

Posteriormente, "frecuentó regularmente a la niña durante aproximadamente tres años. Yo, personalmente, la llevaba a su casa, donde él, su abuelo Luis Rey y toda su familia la querían muchísimo, la pasaban muy bien, la consentían y la niña regresaba contentísima y llena de regalos", contó Salas madre.

Muy unidos en un momento y al otro, el cantante se alejó de su hija y no volvió a verla hasta después de casi una década.

Luis Miguel, la serie: Michelle Salas en brazos de su madre Stephanie Salas.

No fue hasta 2005 que Michelle sacó la artillería pesada. Ese año protagonizó la portada de la revista Quien y lanzó quemantes declaraciones, asegurando ser la hija del Sol de México pero entregando una perspectiva muy distinta a la que tenía la prensa sobre el asunto.

"Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, sólo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ya", postuló la modelo.

Y remató: "No me importa que me dé regalos, todo lo que he querido material lo he tenido por parte de mi abuela, mi bisabuela, mi tía y mi mamá".

"Soy hija de Luis Miguel, no se traumen... Dejé de verlo como a los seis años. Obviamente tengo orgullo", selló.

Luis Miguel y la prueba de ADN para reconocer a Michelle



Lo que pasó después se supo hace poco. A fines de abril, el abogado Ilan Katz reveló en el programa de la televisión mexicana Me lo contó Adela, que él había sido el responsable del reencuentro entre Luis Miguel y Michelle Salas.

"Cuando yo conozco a Stephanie Salas, Stephanie me contrata para demandar a TV Notas porque me decía ‘es que están molestando a mi hija’, y le digo ‘¿por qué la molestan?’, (me responde) ‘porque es hija de Luis Miguel’. Entonces yo dije ‘¿es cierto?’, y me dice ‘sí es cierto’. Yo le dije ‘¿y paga pensión?’, me dice ‘no’, entonces yo le digo ‘ese es el asunto’", explicó entre risas.

Y continuó explicando el proceso que siguió: "Contacto a la gente de la disquera, contacto al manager de Luis Miguel, y consigo una cita por fin con Luis Miguel, bueno, nunca con Luis Miguel, con un cuate que era manager de Luis Miguel".

"Llegó y me empezó a escuchar, me dijo ‘¿cómo estás?, ¿de qué se trata?’, me escuchó, me dijo ‘¿cuánto quieres?’, le dije ‘eso es lo que quiero’, porque se trataba de llegar a una negociación para tratar de equilibrar los gastos de Michelle en ese momento, la verdad es que Stephanie siempre fue una mujer muy congruente, muy concreta, jamás pidió algo que no fuera, pero sobre todo Michelle quería conocer a su papá y la relación estaba... no había relación", resaltó el profesional.

Entonces, Katz explicó que "se llevó a cabo la negociación. Fuimos a Los Ángeles, un día hicimos las pruebas para Michelle, al día siguiente las hicimos con Luis Miguel, y la enfermera saliendo de hacer la prueba con Luis Miguel, me dijo, era 2 de febrero, y esto fue lo que me dijo: ‘no necesitas una prueba, eran calcas’, y dos semanas después se conocieron".

"Salieron las pruebas positivas y dos semanas después se conocieron bien e iniciaron una super relación", sostuvo el abogado.

En tanto, "Stephanie se portó a la altura y también Michelle se portó a la altura, porque Michelle era una niña que ya había salido en la Quién, ya había dicho ‘si soy hija de Luis Miguel’, pero fuera de eso, había tenido una relación muy... era una niña muy centrada, la verdad la educaron muy bien, mis aplausos (a su mamá)".

Actualmente, Michelle Salas se luce como modelo y cuenta más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, vive en Madrid aunque está en constante movimiento trasladándose a Nueva York y Los Angeles.