Luis Miguel, la serie: ¿A quiénes interpretan Macarena Achaga y Juampa Zurita?

JuanPa Zurita y Macarena Achaga han confirmado su romance a través de redes sociales. Los rumores acerca de una relación entre ambos circulan desde diciembre del año pasado, tras ver la interacción entre ellos en redes sociales.

Los actores son los nuevos rostros que se suman a la segunda temporada de Luis Miguel La serie, en donde Achaga interpreta a la hija del cantante Michelle Salas y Zurita a Alex Basteri, hermano de el "sol de México".

Achaga tendrá uno de los papeles más importantes de la segunda etapa de la serie, ya que encarna a la hija del cantante mexicano y como se gesta la reación entre ambos, recordemos que el cantante de "No sé Tú"estuvo ausente los primeros años de vida de su promogénita.

Sobre la relación entre los actores, durante las semanas siguientes tras finalizada las grabaciones de la serie, ambos jovenes comenzaron a pasar tiempo juntos, sin embargo, la imagen que finalmente confirmó los rumores fue la que publicaron para el cumpleaños de Zurita, en donde la actriz publicó una foto de ambos con el mensaje "how could I ever ♥️ someone else" (como podría amar a alguien más"), mensaje que el actor respondió con un "Te amo". Mientras que él publicó distintas fotos de su cumpleaños, entre ellos una con la actriz de Miss XL.

Zurita se hizo conocido debido a su vídeos en la aplicación Vine y a su trabajo como actor, mientras que Macarena Achaga es una actriz argentina que ha participado en distintas producciones como Gossip Girl: Acapulco, El regreso de Lucas, Cumbia Ninja, pero su despegue internacional llegó el año 2018 cuando interpretó a Valentina Carvajal en la teleserie "Amar a Muerte", personaje por el que recibió el premio TVyNovela como Mejor actriz coestelar.