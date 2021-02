¡Con la ropa no! Luis Mateucci recuerda el polémico incidente entre Oriana Marzoli y Bárbara Córdoba

En conversación con Francisco Halsinski, el conocido chico reality, Luis Mateucci, recordó uno de los episodios más polémicos de la telerealidad en ¿Volverías con tu Ex?, cuando Barbara Córdoba tiró la ropa de Oriana Marzoli a la piscina de la casa que los participantes compartían.

¡Con la ropa no!, frase que se convirtió en tendencia en las redes sociales luego del controversial capítulo. En el, Córdoba esperó a que todos los participantes de la casa estuvieran durmiendo para tomar la ropa de Oriana y lanzarlas a la piscina, lo que desencadenó la furia de la española.

“¡Con la ropa no! ¡Con la puta ropa no! ¡Imbéciles! ¡Gilipollas! ¡Pero cómo se les ocurre, tío!”, Oriana Marzoli en un capítulo del reality de Mega, emitido el 2016.

Córdoba había ingresado al programa con su ex pareja, Luis Mateucci, sin embargo, él estaba iniciando relación con Marzoli, por lo que la relación entre ambas siempre fue muy tensa y se produjeron varios encontrones previo al episodio de la ropa.

Sobre sus impresiones del incidente, Halzinki le pregunta "Dentro del mismo reality sucedieron ciertas cosas que marcan un precedente… El hashtag #ConLaRopaNo. ¿Cómo viviste ese episodio? ¿Te molestaste?”

A lo que Mateucci responde : “Con lo de la ropa es para sanción. Supuestamente dijeron que no se podía con la ropa, que no se podía con cosas materiales, que no se podía pegar".

Luego agregó “Según lo que me dijo Bárbara no se la cobraron (la ropa de Marzoli dañada por el cloro de la piscina), no le alcanza. Aparte que Oriana le infló los números. Era ropa de Zara y le puso que era de Prada y de Gucci, y no, no era".

“Oriana lo infló a propósito, no es que se quiso hacer la que tenía ropa de esa, siempre es clara en eso, siempre dice que tiene ropa de todas las cosas, lo importante es saber vestirse. Pero le infló los números”. Concluyó el ganador del reality.