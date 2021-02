¡Era todo falso! Jennifer Lawrence no está confirmada para ser Sue Storm en "Los 4 Fantásticos"

El fin de semana pasado, los fanáticos de Marvel esperaban que se revelara a Reed Richards como el el misterioso ingeniero espacial de "WandaVision". Sin embargo, no resultó ser así. Mientras reinaba el descontento por ese detalle de la serie, otra información comenzó a rondar las redes sociales y que dejó en llamas a los seguidores del MCU: Jennifer Lawrence había sido seleccionada para interpretar a Sue Storm en la nueva película de "Los 4 Fantásticos".

Si bien la recepción de la información fue extremadamente positiva por parte de los fans, viralizándose sin parar, lamentablemente para los entusiastas esta información resultó ser falsa.

La información provenía de un sitio que muchos le atribuyen credibilidad: Murphy's Multiverse, pero lo cierto es que múltiples veces no le ha apuntado a la información que publica. Aún así, tal información también tenía otra fuente: The Daily Telegraph de Australia.

Es sabido que Natalie Portman, Chris Hemsworth, Christian Bale, Matt Damon y Chris Pratt están filmando "Thor: Love and Thunder" en la isla de Oceanía, además de que Marvel tiene intenciones de mover varias de sus producciones hasta allá.

De ahí que el Telegraph aseguró que "Los 4 Fantásticos" iniciaría pronto sus filmaciones en el lugar y que Lawrence viajaría a la localidad de Georgia para tomar un rol protagónico en la entrega.

Pero con el pasar de las horas, la historia se fue desmoronando, partiendo por el hecho de que el director de la nueva versión cinematográfica de la popular familia, Jon Watts, en estos momentos está de cabeza trabajando en "Spider-Man 3", por lo que no le queda mucho tiempo para preocuparse por el otro proyecto.

Si bien los diarios no le atribuían directamente el papel de La Mujer Invisible a Lawrence, ese salto sí lo dio Murphy's Multiverse y ahí terminó de explotar la publicación.

Entonces, entró en escena el periodista del sitio especializado Deadline Justin Kroll para prácticamente publicar un desmentido de la información que vinculaba a Lawrences con "Los 4 Fantásticos": "Todo lo que voy a decir es esto, Marvel recién comenzó a reunirse con guionistas para 4 Fantásticos, no hay guión y pasará un tiempo antes de que la película comience a filmarse".

A eso se suma que para un proyecto de alto perfil como este, sería muy extraño que se inicien las labores para encontrar un elenco, en circunstancias en que no existe un libreto que describa las características de los personajes para definir los actores que se necesitan.

Jennifer Lawrence es conocida por interpretar a Raven/Mystique en la renovada franquicia de los X-Men, que partió con X-Men: First Class, continuó con X-Men: Days of Future Past y X-Men: Apocalypse, hasta terminar con X-Men: Dark Phoenix. Pero por ahora, la actriz no tiene nada cerrado con Marvel.