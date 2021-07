Loki | ¿Quién es Aquel que Permanece?

El final de temporada de Loki llegó en grande, no sólo para confirmar un segundo ciclo para la serie Marvel sino porque además trajo a un misterioso personaje que apareció en una especie de castillo cósmico más allá de El Vacío, a quien no esperábamos ver hasta al menos un par de producciones más en el futuro. ¿Quién es Aquel que Permanece?

--- Esta nota está llena de SPOILERS: si no has visto el último episodio de Loki y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí ---

Tras superar a Alioth en El Vacío al final del capítulo 5, Loki y Sylvie llegan a la fortaleza conocida en los cómics como Ciudadela al Final del Tiempo. Una vez allí, sorpresivamente son recibidos por Miss Minute, quien revela ser una secuaz de Aquel que Permanece.

La serie contuvo hasta el final la revelación de este particular personaje que básicamente controla a la Autoridad de Variación Temporal (TVA) y en el fondo el tiempo en sí. Para la sorpresa de todos se trataba de nada menos que Kang, El Conquistador, interpretado por Jonathan Majors, aunque la serie nunca lo menciona como tal.

O sea, alguien a quien los fanáticos de Marvel no esperaban ver hasta, al menos, Ant-Man and The Wap: Quantumania, adelantó su debut en el canon del MCU. Porque, claro, para esa película ya estaba confirmado como villano.

En fin. El asunto es que, para el desconcierto de Sylvie, el individuo tras la cortina era nada menos que un hombre de carne y hueso, quien parece conocer todos los aspectos de la vida en el universo, incluyendo hasta los detalles más íntimos de la relación que han forjado Loki y Sylvie.

"Entiendo sus objeciones a lo que hace la AVT y sí, mis métodos son engañosos, pero la misión nunca lo ha sido. Sin mí y sin la AVT... todo se destruye", les advierte en ese momento.

Aquel que Permanece, también conocido como Kang, El Conquistador, en la versión de Jonathan Majors para el Universo Cinematográfico de Marvel.

Al preguntarle por su identidad, Aquel que Permanece indica que lo han llamado de muchas formas: "El gobernador, el conquistador, el que permanece, el cretino... pero esto va más allá de un nombre".

Entonces, procede a explicar que "hace eones, antes de la AVT, una variante de mí mismo vivió en la Tierra en el siglo XXXI. Era científico y descubrió que había otros universos apilados encima del suyo".

"Al mismo tiempo, otras versiones de nosotros descubrieron lo mismo, naturalmente entraron en contacto y durante un tiempo hubo paz", añade.

El asunto es que "no todas las versiones de mí eran tan generosas, para algunos esos mundos solo significaban nuevas Tierras que conquistar".

"La paz entre realidades estalló en una guerra sin cuartel en la que cada variante luchaba para preservar su universo y aniquilar los demás... y eso casi acaba con todo y con todos".

Así fue como esta variante de Kang dio con Alioth. A la criatura la convirtió "en un arma y acabé con la Guerra Multiversal dando lugar a siglos y siglos de armonía cósmica". Acto seguido aisló la línea temporal que conocíamos hasta ahora en el MCU, para convertirla en la Sagrada Línea Temporal, la que se sostuvo gracias a la creación de la Guardianes del Tiempo y la TVA.

La Sagrada Línea de Tiempo ramificándose tras la revelación de Aquel que Permanece en Loki.

Revelada esta historia, Aquel que Permanece les hace una advertencia antes de que Loki y Sylvie cumplan con el objetivo de matarlo: "Viniste a matar al Diablo, sepan que yo los mantengo a salvo y si creen que yo soy malo... Esperen a conocer a mis variantes".

Entonces, Loki y Sylvie se disputan ante la decisión de seguir adelante con su asesinato. Mientras Loki cree en la alteración del universo con la muerte de Aquel que Permanece, Sylvie testarudamente se mantiene firme en su objetivo. Ella abre un portal y envía de vuelta a Loki a la TVA, para luego asesinar a Kang, detonando la ramificación descontrolada de la línea temporal.

Aquel que Permanece: ¿Cómo es Kang, el Conquistador en los cómics de Marvel?



Immortus, Rama-Tut, Faraón Rama-Tut, Iron Lad, Centurión Escarlata. Es verdad, son múltiples los nombres con que el personaje es conocido en las viñetas, pero Kang, El Conquistador es el que sobresale ante todos ellos. Su primera aparición en los cómics fue en Avengers #8, publicado en septiembre de 1964.

Aquí es donde se pone aún más interesante el asunto. El personaje es descendiente directo de Reed Richards y Sue Storm, de Los 4 Fantásticos. Su versión más conocida es el temible Kang, un tirano del Multiverso que tiene el gran objetivo de viajar en el tiempo por todas las épocas y realidades conquistando cuanto puede para ampliar su imperio hasta los límites de la realidad.

En un principio, Nathaniel Richards nació en una línea temporal alternativa en la Tierra-6311, también conocida como Otra-Tierra. Allí, las Épocas Oscuras nunca ocurrieron, por lo que la tecnología se desarrolló sin interrupciones.

En una divergencia que se produjo cerca del año 300 D.C., la gente de Otra-Tierra hizo su primer alunizaje en el año 900 D.C. que se convirtió en el primer día de su nuevo calendario.

Luego de una era pacífica, durante la que se estableció una colonia en la Luna, se desató una guerra entre esta colonia y los habitante del planeta con la que el satélite natural terminó destruido y envió a la Otra-Tierra a un estado primitivo.

Aquel que Permanece o Kang, El Conquistador en los cómics de Marvel.

Entonces, el Nathaniel Richards de la Tierra-616 -padre del futuro Kang- en su intento por viajar en el tiempo, logró dar con Otra-Tierra y se estableció allí; lugar en el que utilizó sus conocimientos para ayudar a reconstruir el ambiente y terminó casándose con Cassandra, la hija de la Matriarca de los Eyriennes. Por lo mismo, terminó siendo conocido como un Señor de la Guerra (de manera errónea) y como El Benefactor.

1900 años después, en el año de calendario 3000, el descendiente de Nathaniel, bautizado con el mismo nombre -futuro Kang-, nació en una era de paz y conocimiento gracias a los esfuerzos de sus ancestro.

A los 16 años, el joven estudiante de robótica creó el androide conocido como Growing Man, más tarde una raza guerrera al servicio de Kang.

Sin embargo, Nathaniel termina con su garganta cortada por un abusador llamado Morgan, lo que lo obliga a pasar un año en el hospital. Es durante esta recuperación que termina estudiando los antecedentes sobre cruces dimensionales de la Tierra-616, que trajo el Benefactor.

Tras su aparición en Loki, Kang El Conquistador tendrá un espacio protagónico en las próximas fases del MCU.

A los 25 años, Nathaniel descubre la fortaleza anteriormente ocupada por el Benefactor y una bóveda sellada que contenía las partes de una máquina del tiempo, la cual planea recuperar y poner en marcha sus planes de conquistar el universo.

Sus poderes y habilidades son múltiples: erudito histórico experto, viajero en el tiempo, intelecto a nivel de genio, estratega experto y combatiente cuerpo a cuerpo, resistencia a la radiación y acceso a tecnología avanzada.

A lo que se suma una armadura de batalla ultra moderna que le otorga: fuerza mejorada, proyección de energía, holograma y campo de fuerza, suministro de aire y alimentos para 30 días y capacidad para controlar otras formas de tecnología. Además de una pistola de rayos que agota la voluntad (como Rama-Tut).