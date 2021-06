Loki | ¿Cuándo se estrena y dónde VER ONLINE la nueva serie Marvel?

Ya pasó más de un mes sin una producción Marvel semana a semana. "¡Suficiente!", dijo Disney y adelantó el estreno de Loki, la tercera serie televisiva de la Casa de las Ideas y, como apunta su título, una historia en solitario del villano interpretado por Tom Hiddleston.

En la historia, el Dios del Engaño (Hiddleston) ha sido detenido por la Time Variency Authority (TVA), después robarse el Teseracto y escaparse en medio de la vuelta al pasado que se vio en Avengers: Endgame, y se le da a elegir enfrentarse a la eliminación de la realidad o ayudar contra una amenaza mayor.

El hermanastro de Thor primero será responsabilizado por todas las cosas que ha dicho, para después seguir las directrices del agente de alto rango de la TVA Mobius M. Mobius (Owen Wilson), con el fin de corregir el descalabro espacio temporal que provocó con su escape.

Gugu Mbatha-Raw y Richard E. Grant completan el elenco del proyecto.

Loki llega para suceder a WandaVision, la primera serie Marvel que se lanzó entre enero y marzo de este año; y The Falcon and The Winter Soldier que tuvo su aparición entre marzo y abril; mientras que será la antesala para el estreno de Black Widow, que llegará el 9 de julio, y de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que tiene fecha de estreno para el 3 de septiembre.

Día y hora: ¿Cuándo se estrena Loki en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?

Los capítulos de historia en solitario del Dios del Engaño se podrá ver a partir de la madrugada de este miércoles 9 de junio en la plataforma de streaming Disney+.

En Chile, el episodio se estrenará a las 03:00 horas del miércoles. A las 05:00 horas llegará a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En el caso de México debutará a las 02:00 horas. Mientras que en Perú, Ecuador y Colombia, el estreno será también a las 03:00 horas.

Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 04:00 horas.

Afiche oficial para lo nuevo de Marvel, Loki.

Online: ¿Dónde ver por streaming Loki en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?

Loki, la tercera serie Marvel, estará disponible exclusivamente en Disney+ y podrás verla si tienes suscripción al servicio de streaming, sin costo adicional.

El título cuenta con la dirección de Kate Herron y fue creado por Michael Waldron, el mismo responsable de los guiones y reconocido por su trabajo en la serie animada Rick & Morty. Además, se sabe que tendrá a Natalie Hoult como responsable de la música.

¿Cuántos capítulos tendrá Loki?

Tal como ya lo hizo The Falcon and The Winter Soldier, Loki contará con apenas seis episodios, que se enmarcan en la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel.

Partiendo con su recorrido este miércoles 9 de junio, la serie estrenará un nuevo capítulo cada miércoles hasta completar el viaje el próximo 14 de julio.

A continuación revisa otro adelanto de la producción: