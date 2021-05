Marvel cambia la fecha de estreno para la serie Loki

Con la conclusión de The Falcon and the Winter Soldier, Marvel en estos momentos no tiene nada dando vueltas en el inconsciente colectivo, por lo que no es de extrañarse que la compañía decidiese adelantar el estreno de su tercera serie Loki.

Esto porque según Tom Hiddleston, "los miércoles son los nuevos viernes". Al menos así lo planteó el actor para dar cuenta de que la producción que protagoniza ya no debutará el viernes 11 de junio, sino que se adelantará en dos días para ver la luz el próximo miércoles 9 de junio.

Y al parecer es una tendencia que podría mantenerse para la aparición de los capítulos a lo largo de la temporada de la serie. Esto a diferencia de lo que ocurrió con los capítulos de las dos primeras series de Marvel, WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier, que se entregaban los viernes.

La otra posibilidad sobre este cambio es que se haya dispuesto para que la llegada de los nuevos episodios de Loki no coincidan con los estrenos semanales en Disney+ de los episodios de la nueva serie animada de Star Wars, The Bad Batch, que ya tiene fijados sus fechas de estreno para los 16 capítulos los días viernes, hasta el 13 de agosto.

De hecho, para el 11 de junio está dispuesto el debut del séptimo episodio de The Bad Batch.

Revisa aquí el anuncio de Tom Hiddleston sobre Loki: