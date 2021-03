"Star Wars: The Bad Batch" estrena trailer y anuncia fecha de estreno

La galaxia está de fiesta nuevamente. Desde Disney+ acaban de revelar un trailer completamente nuevo de lo que será "Star Wars: The Bad Batch", además de la fecha de estreno que tendrá en la plataforma de streaming.

Tal como se había anunciado previamente, se trata de una producción que es un spin off de la "The Clone Wars" y que cuenta con la producción del alabado David Filoni, responsable de todos los títulos animados vinculados a la saga intergaláctica y también de "The Mandalorian", prácticamente la mente que ha sabido exprimir el verdadero espíritu de la franquicia que ha dejado contentos a tantos fanáticos.

Los protagonista de la producción son un grupo de elite compuestos por soldados experimentales, una especie de stormtroopers potenciados por diversas alteraciones tanto en su genética como en su formación. Apodados como "El Lote Malo" o "El Grupo Fallado", los integrantes de este colectivo se enfrentan a los cambios en la galaxia, el mismo tiempo que buscan un lugar para existir en ella.

Estos personajes fueron presentados por primera vez en el inicio de la séptima temporada de "The Clone Wars", y ahora tendrán su propia serie gracias al impacto que tuvieron en los fanáticos.

"Star Wars: The Bad Batch" debutará el próximo 4 de mayo en Disney+.