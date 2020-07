Disney confirma que la nueva serie animada de "Star Wars" será un spin off de "The Clone Wars"

"Star Wars" sigue en expansión y ahora Disney acaba de anunciar que el nuevo paso del apartado animado de la saga será un spin off de su serie "The Clone Wars", que tendrá como protagonista al equipo de clones conocido como "The Bad Batch".

La historia seguirá a un grupo de desadaptados clones que operan alejados de las filas del ejército de la República y que fueron introducidos al público a través de los primeros episodios de séptima temporada y final de "The Clone Wars".

Esta vez serán sus propias aventuras las retratadas, mientras encuentran su lugar en medio de una galaxia que está cambiando rápidamente, inmediatamente después de los sucesos de las Guerras Clónicas.

El logo que se reveló para la nueva serie animada de "Star Wars", "The Bad Batch".

Los integrantes de la "Bad Batch" poseen cada uno un talento especial que los lleva a destacar por sobre sus hermanos militares, debido a una alteración genética que los lleva a ser soldados extraordinariamente efectivos y formidables al trabajar en equipo.

Por eso, tras las Guerras Clónicas, asumirán desafiantes misiones como mercenarios, mientras buscan mantenerse a flote intentando encontrar nuevos propósitos para sus vidas.

Como ya es recurrente, el responsable de la serie será Dave Filoni, quien oficiará como productor ejecutivo, y quien ya acumula experiencia comandando las producciones animadas sobre "Star Wars", dado que es la mente detrás de la misma "The Clone Wars", "Rebels" y "Resistance".

Disney tiene planeado lanzar esta nueva serie durante 2021, en su servicio de streaming Disney+