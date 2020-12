Laura Prieto habla sobre el complicado estado de salud de su madre: "No habla, no come directamente"

La ex calle 7 estuvo invitada al programa online de Martin Cárcamo y Diana Bolocco titulado "Pijama Party" donde comentó que el tumor que le hallaron es muy grande, por lo que fue necesaria una traqueostomía.

“No habla, no come directamente. Tiene un canal gástrico, tiene que estar en una residencial”, indicó Prieto.

Agregó además que “con mi mamá somos muy unidas. Siempre le decía: ‘Mamá, si el día de mañana te llega a pasar algo, te venís a vivir conmigo, yo te cuido’"

También se refirió a lo complicado que ha sido para ella poder viajar debido al covid-19 y las restricciones para salir del país "me llamaba todos los días antes, y a veces no le da la energía para llamarme. Mi mamá es mi mejor amiga” comentó que debido a esto no ha podido ir a su natal Uruguay "me da mucho miedo que le pase algo y no poder estar, y ese es el dolor más grande. Si le llega a pasar algo, no poder viajar. Si llega a morir no poder despedirme de ella“, indicó.

En enero, antes de la cuarentena, la modelo viajo a Uruguay para estar con ella, donde publicó una fotografía junto mencionando que “toda mi fuerza con vos viejita linda. Te amo con todo mi corazón”, escribió en el pie de la captura, en la que aparecen dos manos tomadas.