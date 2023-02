Esta semana será el destino de diversos artistas que se presentarán en Santiago de Chile. Espectaculares interpretes han decidido realizar conciertos para sus fans chilenos que prometen ser inolvidables. Si no sabes de lo que estamos hablando, te invitamos a seguir leyendo la siguiente nota.

¿Cuáles son los conciertos que se presentarán en marzo en Chile?

No podrás creer los espectáculos que se vienen este próximo mes.

Camilo

Tras un exitoso debut en el Festival de Viña del Mar 2023, el cantante colombiano quedó con ganas de seguir realizando shows musicales al público chileno, y es por eso que ha decidido realizar dos presentaciones en Santiago de Chile, específicamente el Movistar Arena, el día 1 y 2 de marzo, bajo el contexto de su tour De adentro pa afuera con el que ha batido récords de ventas en Europa y Estados Unidos.

Para la compra de entradas, debes dirigirte a Punto ticket.

Ha*ash

El dúo de mujeres mexicano Ha*Ash visitará Chile en el marco su tour más reciente “Mi Salida Contigo” donde además de presentar su nuevo disco “#Hashtag” presentarán su repertorio que por supuesto, incluye sus más grandes éxitos musicales.

Las mujeres se presentarán el 4 de marzo en el Gran Arena Monticello. Descubre si quedas entradas por la plataforma Punto ticket.

Paramore

La banda estadounidense Paramore regresará a nuestro país. Tras cinco años de silencio musical, la agrupación regresa a los escenarios, realizando una gira musical por América del Sur llamada “Paramore in South América”, donde promocionarán su último álbum llamado This is Why.

Liderados por su cantante Hayley Williams, la agrupación se presentará el día 5 de marzo del 2023 a la banda al Movistar Arena. Para ver si quedan entradas, debes ir al sitio Punto ticket.