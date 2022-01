En el mes de agosto del año 2021, la exitosa cantante de 38 años Mon Laferte ganadora sorprendió a sus seguidores con la noticia de que sería madre y que estaba viviendo su mejor momento.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, debería esperar para contarlo. Pero ya no puedo”, señaló en aquella oportunidad la cantante.



"Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡soy feliz! Seré mamá, que hermosa es la vida", agregó en ese entonces.

Tras pasar los meses, la artista nacional que triunfa en todo el mundo se ha encargado de mantener a su fanaticada, publicando periódicamente sobre su estado, y alguna que otra foto que ha causado furor por sus looks y por la ternura de sus mensajes, dentro de los cuales destaca la revelación de que estaría esperando a un niño, al cual bautizará como Joel, mismo nombre de su pareja, el músico Joel Orta.

La artista habría encendido la alarma de alerta de su gran fanaticada debido a un tuit que habría compartido con sus seguidores hace unas horas.

¿Por qué se preocuparon los fanáticos de Mon Laferte?

La conocida cantante mencionó en su twitter que se encontraba en reposo.

Sus fanáticos no duraron un segundo y la llenaron de hermosos comentarios.