Titi García-Huidobro habla sobre su separación: "Fuimos cayendo en una fomedad espantosa"

La actriz fue invitada al programa Sigamos de Largo donde se refirió a su quiebre matrimonial junto al también actor Pato Torres después de 18 años de relación.

Sobre los motivos García- Huidobro señaló que se debió a caer en la cotidianidad: "La relación se fue desgastando con el tiempo. Fuimos cayendo, sin querer, en una letargia, en una fomedad espantosa, que seguramente a mucha gente le pasa en la casa. El problema nuestro es que nunca supimos salir de ahí o no quisimos, porque nos dio lata o nos acostumbramos”.

Francisca García- Huidobro, conductora del espacio le preguntó si esto se debía a que se mezclo lo laboral con lo personal, ya que la pareja acostumbra a trabajar junta.

Sobre eso la actriz dijo que "no se si eso habrá influido mayormente, pero claro pasábamos todo el tiempo junto, De alguna forma quizás uno necesito un respiro, de tomar un poquito de aire".

Luego agregó: "Pero la relación se fue desgastando y fueron muchos años creo yo, en que nos costo tomar la decisión"

Fue ahí donde Maly Jorquiera le preguntó si se debió al haberse concentrado demasiado en su rol de madre como había señalado con anterioridad.

"Yo tengo clarísimo que tengo mi porcentaje de culpa y entre ello está el haberme volcado al mil porciento a mis hijos, súper aprensiva, entonces no sé, nos íbamos de viaje y yo lloraba los cinco días que estábamos afuera, porque yo sentía que separarme de mis hijos era como si me estuvieran sacando un pedazo de corazón", aseveró la profesional.

Concluyó diciendo: "Cuando a mí me preguntan como he estado este año y cómo he sobrellevado la pandemia y la falta del Pato en la casa, yo no la siento, porque como tú dices el luto lo vivimos años antes juntos, porque estábamos juntos, pero no estábamos juntos. Nos habíamos convertido en dos buenos amigos, muy buenos compañeros de trabajo y buenos padres",