Ya casi está aquí, La Casa de Papel está solamente a días de estrenar el segundo volumen de la quinta temporada, los cuales darán fin a la historia de los atracadores.

La primera mitad de la temporada debutó el 3 de septiembre e impactó a los seguidores tras una inesperada y trágica pérdida.

Según muestra el avance se pueden ver los últimos cinco capítulos que culminaron el atraco, en donde se enfrasca la última temporada. La pandilla lleva encerrada en el Banco de España más de 100 horas. y a pesar de haber podido rescatar a Lisboa, perdieron a Tokio, quien murió acribillada.

Pero eso no es todo, el profesor ha sido capturado por Sierra y no tiene un plan de escape, por lo que se esperan tensos momentos. Según muestra el avance no se acerca un final muy auspicioso para los queridos personajes que han conquistado a la audiencia desde su estreno el año 2017.

¿Quién muere en el Vol. 1 de la quinta temporada de La Casa de Papel?

La sección contiene spoilers. Si aún no has visto los capítulos de la nueva temporada, te recomendamos no seguir leyendo.

Spoilers a continuación.

Tokio, quien fue el primer personaje en presentar la historia durante la primera temporada tiene un final desolador, pero propio de la importancia del rol.

Mientras Sagasta y el escuadrón del ejército corren hacia la cocina, Tokio herida se queda atrás para luchar contra ellos mientras Denver y Manila bajan por el hueco del montaplatos. Desafortunadamente, debido a sus heridas, Tokyo no puede bajar por el pozo. Debajo de Tokio, Rio ha creado un agujero para intentar salvarla, pero no es suficiente. La pareja se despidió emocionalmente antes de que le dispararon varias veces.

¿Cuándo se estrena La Casa de Papel?

La temporada final de La Casa de Papel llega a Netflix el 3 de diciembre con sus capítulos finales.