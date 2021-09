La exitosa serie de NetflixLa Casa de Papel acaba de estrenar su más reciente temporada dejando sorprendido a los fans con los sucesos que ocurrieron en el final de la serie.

Recordemos que esta temporada es la última de la serie y se divide en dos partes, la primera la que acaba de ser estrenada y en el final de 5A tuvo una inesperada situación que le rompió el corazón a los fans, la aparente muerte de un querido personaje.

¿Quién muere en la primera parte del final de La Casa de Papel?

La sección contiene spoilers. Si aún no has visto los capítulos de la nueva temporada, te recomendamos no seguir leyendo.

Los nuevos capítulos muestran la guerra que están viviendo los personajes. La historia sobre atracadores que entraron a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España esta en el momento más clave de su historia y es claro que no todos saldrán airosos de la situación.

Uno de ellos serie Tokio, quien fue el primer personaje en presentar la historia durante la primera temporada y el quinto episodio de la nueva entrega esta dedicado a su personaje, quien tiene un final desolador, pero propio de la importancia del rol.

Mientras Sagasta y el escuadrón del ejército corren hacia la cocina, Tokio herida se queda atrás para luchar contra ellos mientras Denver y Manila bajan por el hueco del montaplatos. Desafortunadamente, debido a sus heridas, Tokyo no puede bajar por el pozo. Debajo de Tokio, Rio ha creado un agujero para intentar salvarla, pero no es suficiente. La pareja se despidió emocionalmente antes de que le dispararan varias veces.

Sangrando en el suelo y muriendo, Gandia se para junto a ella, sonriendo. Cree que tiene la última palabra, pero Tokio siempre está llena de sorpresas. Ella abre lentamente la mano para mostrarle a Gandia varios anillos de metal y le sonríe: ha dejado que todas las granadas que tenía en su cuerpo se activaran. Hay una fuerte explosión y el equipo del atraco está devastado.

Debido a la explosión el malvado guardia de seguridad Gandia también está muerto.