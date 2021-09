La exitosa serie de Netflix La Casa de Papelacaba de estrenar su más reciente temporada, sin embargo, previó al lanzamiento los fans se encontraban muy preocupados debido a que se anunció que un personaje de la banda encontraría su final en la nueva entrega.

En el teaser se mostraba a figuras de piedra de Moscú, Berlín, Nairobi y Oslo, personajes que perecieron durante la trama, sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores era que faltaba una figura por descubrir, un quinto miembro que estaba tapado con una sabana, haciendo alusión a que alguno de los protagonistas con su muerte se sumaría al "Monumento de los Caídos".

Tras el lanzamiento de la primera parte de la quinta temporada, hubieron distintos personajes que estuvieron en grave riesgo de unirse al dramático club, sin embargo, al terminar el último capítulo de la trama su identidad quedó expuesta y los seguidores de la serie no pudieron esconder su asombro y también su tristeza.

El grupo de atracadores tuvo que ver como uno de sus integrantes encontraba un trágico final a manos de sus enemigos y convirtiéndose además en uno de los desenlaces menos esperados.





¿Quién es el quinto caído?

La sección contiene spoilers. Si aún no has visto los capítulos de la nueva temporada, te recomendamos no seguir leyendo.

Netflix finalmente reveló el quinto monumento corroborando lo que ya se sabía. Tokio, la narradora de la historia se suma a los integrantes fallecidos del equipo.

“Amada, odiada. Sufrimos con ella y ahora sufrimos por ella. Ciao bella, Ciao Tokio”, señala el registro.

¿Cómo murió Tokio?

Todo ocurrió en el último episodio de la primera parte de la quinta temporada, mientras Sagasta y el escuadrón del ejército corren hacia la cocina, Tokio herida se queda atrás para luchar contra ellos mientras Denver y Manila bajan por el hueco del montaplatos. Desafortunadamente, debido a sus heridas, Tokyo no puede bajar por el pozo. Debajo de Tokio, Rio ha creado un agujero para intentar salvarla, pero no es suficiente. La pareja se despidió emocionalmente antes de que le dispararon varias veces.

Sangrando en el suelo, Gandia se para junto a ella, sonriendo, pensando que ganó, sin embargo, Tokio como siempre tiene un AS bajo la manga. Ella abre lentamente la mano para mostrarle a Gandia varios anillos de metal y le sonríe: ha dejado que todas las granadas que tenía en su cuerpo se activaran. Hay una fuerte explosión y el equipo del atraco está devastado, sabiendo que es imposible que se haya salvado.