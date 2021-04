Kris Jenner aconseja a Kim en medio de su divorcio con Kanye: "Los niños son lo primero"

Kris Jenner le ha ofrecido públicamente un consejo a Kim, en medio de su divorcio con Kanye.

Durante una conversación de The One de la revista WSJ, la matriarca del clan Kardashian se sincera sobre la separación de Kim de Kanye West después de que ella solicitó el divorcio en febrero después de casi siete años de matrimonio. Jenner dice que siempre hay que dar prioridad a los mejores intereses de los niños.

"Creo que lo más importante que aprendí a través de mi experiencia, de mis dos experiencias, es que los niños son lo primero", dice Jenner, quien tuvo cuatro hijos con su difunto primer esposo Robert Kardashian Kourtney, Kim, Khloé y Rob) y dos hijas con su ex Caitlyn Jenner (Kendall y Kylie).

"Si mantienes eso en mente y sabes que te ayudarán a salir adelante, el amor te ayudará a pasar, ya sabes, no importa cuánto te duela", continúa. "Solía acostar a todos, y luego me enojaba o iba a mi habitación y lloraba hasta quedarme dormida. Pero no quería tener una fiesta de lástima frente a los niños".

Jenner agrega que las cosas pueden "volverse realmente tontas" en el divorcio, pero es importante priorizar a los niños en lugar de enfocarse en factores "innecesarios".

Kim, comparte cuatro hijos con West, de 43: sus hijas North, de 7 años, y Chicago, de 3, y sus hijos Saint, de 5, y Psalm, que cumplirá 2 años en mayo.

Según una respuesta legal presentada por el abogado del rapero la semana pasada y obtenida por PEOPLE, West ha solicitado la custodia legal y física conjunta de sus hijos.