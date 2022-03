Kraven The Hunter, la nueva película de Sony Pictures sobre el personaje de Marvel Studios ha integrado a un nuevo actor a su elenco. Se trata de Alessandro Nivola, quien recientemente interpretó a Dickie Moltisanti en la precuela de The Sopranos: The Many Saints of Newark.

La nueva producción dirigida por JC Chandor a partir de un guión de Art Marcum, Matt Holloway y Richard Wenk, ya cuenta con las estrellas Aaron Taylor Johnson en el papel de Kraven, Fred Hechinger como Camaleón y Ariana DeBose como Calypso.

Si bien, no se conocen mayores detalles de la trama, se sabe que seguirá a uno de los personajes más icónicos de Marvel, después de Venom, conocido como Sergei Kravinoff. Además, Kraven es uno de los enemigos más conocidos de Spider-Man.

¿Qué papel interpretará Alessandro Nivola en Kraven The Hunter?

Nivola interpretará a nada más y nada menos que al villano de la historia, sin embargo, no se conocen detalles del papel.

El actor protagonizará a una película de David O Russell, aún sin título, que incluye a Christian Bale, Margot Robbie, Robert DeNiro, Rami Malek y Anya Taylor Joy, entre muchos otros, y también la comedia Spin Me Round de Jeff Baena, junto a Alison Brie, que se estrenará en SXSW el 12 de marzo.

Kraven: el Cazador se estrenará el próximo 13 de enero de 2023.