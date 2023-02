Kiwi se sincera tras despido de TVN: “Fueron injustos, no me lo merecía”

No duró mucho su regreso a la televisión. A solo días de convertirse en notero del matinal Buenos Días a Todos para el Festival de Viña 2023, Arturo Walden -mejor conocido como Kiwi- fue despedido de TVN. Esto luego de que el exconductor de Zoolo TV intentara robar un beso a la comediante Pamela Leiva.

En entrevista con LUN, Kiwi reconoció su error, pero asegura que el canal fue injusto con él, sobre todo por la forma en que lo despidieron.

Kiwi: “Jamás he acosado ni me he sobrepasado con una mujer”

Todo partió el lunes 20 de febrero, el día siguiente al triunfo de Pamela Leiva en Viña. Por órdenes de la producción del programa, Kiwi llegó al lugar donde estaba alojando la comediante. Mientras la entrevistaba ocurrió lo que Walden llama un “error”.

“La estaba entrevistando y ella contó que le dio un beso a Gonzalo Valenzuela en la Quinta. ‘Entonces me tienes que dar uno a mí’, le contesto y le tomo la cara para darle un beso en la cara. Pero ella me dijo ‘Los besos ya no se roban’, le pedí disculpas. Cuando terminó el despacho le volví a pedir disculpas y Pamela me dijo que todo estaba bien”, relató Kiwi.

Walden asegura que la mañana del día siguiente trabajó de forma normal, pero que después del almuerzo notó que lo ignoraban, diciéndole que no era necesario que trabajara, que mejor descansara, aunque finalmente le explicaron que lo querían proteger de las críticas por su comportamiento.

Fue el miércoles 22 de febrero cuando fue citado por productores del canal, quienes le anunciaron que su contrato terminaba ahí, porque estaba dañando la imagen del canal, a lo que él respondió: “Ustedes la están dañando hace años”.

“Me equivoqué, la embarré. Yo respeto mucho a las mujeres. Tengo una hija, tengo pareja. Jamás he acosado ni me he sobrepasado con una mujer. Estoy arrepentido, pedí las disculpas correspondientes”, remarcó.

Pero insiste en que TVN fue injusto con él. “Me ignoraron un día entero y luego me despiden así. Fueron rascas, ni siquiera me preguntaron cómo me sentía. Fueron injustos, no me lo merecía. Cometí un error, pero no soy una mala persona”, comentó.

Pamela Leiva: “No me puedo hacer cargo de actos y decisiones de otras personas”

Pamela Leiva, por su parte, no quiere que lo sucedido empañe su triunfo en el Festival de Viña. Así que mediante un en vivo en su cuenta de Instagram explicó rápidamente lo sucedido.

“Kiwi va y me da este beso robado. Me dio rabia, me sentí incómoda, no lo esperaba (…) Tuve ganas de irme, pero no quería que eso empañara todo lo que está pasando”, declaró.

La comediante contó que fue contactada por TVN y que recibió disculpas. “Recibí un llamado del canal donde ellos me piden disculpas (…) Agradecí que me llamaran, les expliqué que no quería que esto empañara ni fuera la noticia (…) Que lamentaba mucho que hayan despedido al Kiwi, que no me alegraba con una noticia como esa, pero no me puedo hacer cargo de actos y decisiones de otras personas”, puntualizó.