Pamela Leiva será la primera comediante en subirse a la Quinta Vergara en la edición 2023 del Festival de Viña. La querida ex chica reality será la encargada de llevar el humor a la primera noche del gran evento latinoamericano que comienza este domingo 19 de febrero.

La actriz señaló en una conferencia de prensa que "Viña siempre fue un sueño. Y ese sueño en momentos muy oscuros de mi vida fue lo que no me dejó perder el foco, lo que me levantó”, luego agregó que es uno de los más momentos más grandes de su vida, "nunca imaginé que iba a tener el placer y el honor de compartir el escenario con dos grandes artistas como Paloma Mami y Karol G”, aseguró.

“Independiente del resultado, para mí todo esto es un tremendo regalo, Así lo estoy viviendo, como un regalo, un sueño, y lo estoy disfrutando mucho, y mi expectativa es disfrutarlo”, expresó Pamela, quien se hizo conocida en el reality de Canal 13, 1810, en donde se convirtió en una de las participantes favoritas del público.

Al ser consultada sobre la preparación de su rutina, considerando que el Festival se transmite en otros países, Pamela expresó que su presentación está preparada para aquello.

"Yo siento que los temas que habló son bien transversales, que van más allá de un país. La gente, ya sea de Chile, de Perú, de Argentina o de donde sea que lo estén viendo, lo van a poder entender igual"

¿Qué otros artistas se presentan el domingo 19 de febrero?

La encargada de inaugurar la primera noche del Festival de Viña 2023 es Karol G, "La Bichota", debuta en Viña este año, en donde hará vibrar a los espectadores con lo mejor de su gran trayectoria musical.

Por otra parte, cerrando la noche estará Paloma Mami, la reconocida cantante nacional, nominada a los Grammy Latino, será la encargada de cerrar la noche en su debut en la Quinta Vergara.