Luego del revuelo que se provocó en los medios argentinos, ahora Kika Silva se encargó de salir a desmentir la supuesta infidelidad que tuvo con Benjamín Vicuña, mientras el actor chileno ya había comenzado su actual relación con Eli Sulichín.

En el programa trasandino Socios del Espectáculo, la periodista chilena Mariela Sotomayor, fue quien expuso que Vicuña pasó la noche con otra mujer al inicio de la relación con Sulichín.

"Por esa mala suerte que tiene Benjamín, que siempre hay un par de ojos que lo están mirando, un día hubo un evento acá de una tienda de retail muy grande y él fue invitado", añadió Mariela, dando cuenta de que la información la tuvo por medio de una familiar que trabajaba en el lugar como modelo, quien asegura que Vicuña se fue del lugar con Silva.

Sotomayor contó que su fuente se cuestionó: "Mariela, ¿cómo puede ser que digan que él está con esta chica Eli y que ya tiene pareja? Yo vi que se fue del lugar con Kika Silva".

Sobre el evento en que se encontró con Kika, Benjamín Vicuña indicó que "eso fue en noviembre y a Kika la conozco hace veinte años, es novia de un amigo y está todo más que bien".

Y así el actor zanjó el asunto. Sin embargo, faltaba la otra parte, la otra protagonista del chisme...

Kika Silva: ¿Qué dijo sobre la supuesta infidelidad con Benjamín Vicuña?

La rubia se refirió este martes a los rumores que se alimentaron los últimos días y dejó claro que son informaciones que no tienen ningún asidero.

"La verdad no tengo idea de donde salió eso, porque es hasta como ridículo, porque yo también estoy pololeando. Estoy en otra. No sé, yo creo que están buscándole parejas no más", estableció en primer lugar Kika, en una declaración que le entregó a Andrés Caniuñef para Me Late.

"Dejen tranquilo al pobre Benjamín", comentó entre risas. "Si con el tengo buena onda. Imagínate, tengo varios amigos en común. Lo conozco de hecho. Trabajamos con el mismo equipo también".

"Somos amigos. Es genial. Pero eso. Te juro que no tengo idea de donde salió. Me di cuenta por Instagram que habían escrito cosas, mis seguidores me ponían en las fotos, pero sinceramente no sé más", concluyó Silva.