La modelo y numeróloga, Kenita Larraín, estuvo presente en el capítulo más reciente de Podemos Hablar, el programa de conversación de CHV, en donde se sinceró respecto a su actual relación con su ex pareja, Marcelo "Chino" Ríos, con quien estuvo casada el año 2006.

En su ingreso al programa que conduce Jean Philippe Cretton, la finalista de "El Discípulo del Chef" fue consultada por el reciente quiebre del ex tenista con su esposa Paula Pavic. "Yo a ellos no los veo desde hace muchos años, fue una noticia que me dio mucha pena porque yo viví con él, de alguna forma, la pena que él sentía por estar lejos de su primera hija, Constanza, cuando estaba separado de Giuliana (Sotela).

"Entonces, ahora que tiene más hijos, creo que debe estar pasando mal por un proceso similar. El ya no vivir con sus hijos, ya no verlos al despertar, al acostarse, perderse todos esos momentos lindos, debe ser super triste", expresó.

Asímismo, agregó: "Espero que en el caso de Paula con él, no pase lo mismo que viví yo con Marcelo, a pesar de que nosotros no teníamos hijos, que ojalá esa separación sea en buenos términos para los hijos".

El juicio en Estados Unidos de Marcelo Ríos y el accidente de Costa Rica

Kenita se refirió también al juicio que enfrenta al ex tenista con sus vecinos en Estados Unidos, en donde ella fue llamada a testificar. "Él me llamó para contarme que estaba con un problema con un vecino, entonces me cuenta un poco la situación y me pide ayuda".

"Me dice ayuda porque me están acusando que yo te tiré del auto", señaló la modelo respecto al comentado accidente en Costa Rica, en donde Kenita cayó del vehículo que estaba estacionado en una pendiente. "Nunca hubo una intención de que yo me accidentara", explicó.

Tras confirmarle que lo ayudaría, él le agradeció y le dice "que eres buena onda". Acerca de su decisión de ayudarlo, Kenita señaló que sintió que “había pasado tanto tiempo y que, de alguna forma, nos liberaba a ambos. Que ya no existiera esa mala onda"