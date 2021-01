Kenita Larraín entrega sus predicciones para el 2021: "vamos a ser visitados por seres de otros lugares"

La conocida modelo nacional fue invitada al programa Cómplices conducido por Ignacio Gutiérrez y Francisca García-Huidobro a través de Instagram.

Larraín quien lleva años dedicada a la numerología realizó sus predicciones para el nuevo año que acaba de empezar.

“Este año será de cambios. Van a llegar nuevas tecnologías. Va a cambiar el dinero y el trabajo de la forma que lo conocemos hasta ahora. Porque las personas para estar en una vibración alta, desde su pasión van a hacer una profesión o una ocupación. Se van a dedicar a cosas que realmente les hacen elevar su vibración. Indicó la ex participante de Pelotón.

Luego agregó que “cambios de paradigmas, cambios en la política. En muchos años más seguramente vamos a terminar viviendo en comunidades. Creo que vamos a ser visitados por seres de otros lugares. Esas visitas van a ser cada vez más comunes y más evidentes, porque los altos gobiernos de Estados Unidos y Rusia ya saben eso. No sé si me puse muy Salfate, pero efectivamente no somos la única vida en este planeta, galaxia o universo, entonces esto se va a evidenciar.

También se refirió a lo ocurrido hace doce años, donde se creía que el mundo tendría un cambio radical. “Cuando los mayas dijeron que el 2012 se acababa el mundo muchos tuvimos susto, me incluyo, de que se iba a terminar todo. Pero lo que ellos hablaban era un término de ciclo, todo esto que está ocurriendo ahora es como la última parte de este gran comienzo, de este gran cambio que comenzó el 2012.

Sobre lo que significa para el año añadió que “el 2012 si ustedes invierten los dos últimos dígitos es 2021, porque son los mismos números, al final suman 5. Y el 2021 es este nuevo 5, que habla del cambio y la transformación. Va a haber muchos muchos cambios. Cambios favorables donde la vibración va a seguir subiendo".

Entregó además consejos sobre como afrontar los cambios. “Una recomendación es no tener miedo. Bueno, el miedo tiene que ver con los riñones si nos vamos a la medicina china. Tiene que ver con muchas cosas que cuando a veces estamos híper informados con noticias, con cifras y entramos en este miedo, miedo a perder un ser querido, lo único que hacemos es bajar nuestra vibración". Cerró.