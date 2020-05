El día en que Kenita Larraín proyectó el 2020 como un año con "cosas que nos van a doler"

Kenita Larraín pasó de modelo a numeróloga y cada año entregó también sus proyecciones para este 2020. Esto no fue recién sino que en enero, cuando visitó el matinal "Hola Chile" de La Red, pero su visita al matinal ha comenzado a viralizarse en redes sociales, particularmente en Twitter.

De hecho, al compartir el registro en Youtube, desde el canal privado indican que "María Eugenia Larraín se refirió a lo que podría suceder este año que al parecer es de cambios importantes". Pero, ¿a qué se refieren? El asunto es que Larraín habló en ese momento del Reiki Pro, una rama de esta disciplina que hace trascender el tiempo y el espacio, para así transmutar la energía de los cuerpos emocional, físico, mental y espiritual. En ese momento, deslizó sus proyecciones.

Por eso Kenita habla "de las que son las nuevas energías canalizadas en esta Nueva Tierra y es una técnica de autoconocimiento y sanación, que por el 2020 de la numerología la tendencia es que (con) todo lo que de alguna forma ha pasado, podrían seguir los cambios".

Kenita Larraín ha estado en más de una ocasión

Luego, la numeróloga advierte que "podrían seguir ocurriendo cosas para las que a lo mejor no estamos tan preparados, que no nos van a gustar porque nos van a doler, pero que son necesarias para que haya un cambio en el planeta. Porque hay un cambio planetario, no solamente en Chile".

Aunque al mismo tiempo se blindó advirtiendo la condicionalidad de los sucesos. "Podrían venirse cosas en marzo abril. Podrían...", dijo en ese momento, pero ya sabemos lo que vino después.

Kenita también lanzó una reflexión antes de concluir su participación en el matinal, lanzando que "el llamado es no estar tan en el afuera, sino que en el adentro, en mirarnos, en conocernos".

"El autoconocimiento en este momento es fundamente, porque es la única forma que nos va a dar la fortaleza de que, pase lo que pase en el afuera, nosotros vamos a estar bien y no generar más enfermedades mentales, que no estén más llenas las farmacias cada día, más llenas las botillerías. Porque esa es una forma de evadir, de atacar los síntomas", concluyó.

"Kenita nos advirtió pero nadie la pescó", publicó una usuaria en Twitter con un extracto del clip, en un mensaje que comenzó a viralizarse durante este lunes.

Kenita nos advirtió pero nadie la pescó pic.twitter.com/TEffwZaoLW — Me dicen Veci (@vacamanosa) May 25, 2020