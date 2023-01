Kali Uchis desarrolla la nostalgia y el desamor con una poética que engrandece lo femenino, lo sensual y la magia que existe entre las mujeres. La artista ha construido su carrera musical consagrándola en la actualidad. Uno de sus hits más conocidos es Telepatía el cual se estrenó en el año 2021. No obstante, la cantante tiene un repertorio que envuelve al oyente con suavidad y magnetismo. Así mismo, la mejor noticia que podemos dar de la interprete es que se presentará en Chile en el contexto deLollapalooza.

¿Quién es Kali Uchis?

La artista es colombiana-estadounidense. Su verdadero nombre es Karly Marina Loaiza. Una supuesta razón por la que quiso apodarse Kali Uchis, es debido al mote que le había puesto su padre: Karluchis. Según informa el medio Fucsia, se trata de una derivación de este cariñoso gesto entre padre e hija.

Sus grandes éxitos musicales

Primero, corresponde hablar de Telepatía, estrenada en el año 2021 y causó sensación en la plataforma Tik Tok por su sensual ritmo que mezcla el erotismo, la sensualidad y el deseo femenino.

Y es que el álbum Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) logró ser reconocido por su audiencia, donde muchos fans compartieron sus canciones en redes sociales. Las letras nos hablan del desamor con una actitud de auto conocimiento.

Pero no solo ha creado un repertorio en solitario. La artista ha creado colaboraciones con otros cantantes como el famoso Tyler The Creator en dos proyectos, See you again y After the Storm. Ambos temas conservan una estética muy del estilo Uchis.

Posteriormente, la banda británica Gorillaz la invitó en su canción She's My Collar. Sin embargo en Latinoamérica se hizo famosa con la canción de Juanes, El Ratico, donde Kali colaboró en el dúo y sorprendió con su estilo spanglish.

Mac Miller y Jorja Smith son otros de los artistas con los que ha colaborado.

Recomendamos 100 % la canción con Smith. Un tema que empodera y resalta la calidad artística de las mujeres.

¿Cuándo presenta Kali Uchis en Lollapalooza Chile?

Kali Uchis se presentará el día 17 de marzo de 2023.

¿Cuándo es Lollapalooza Chile 2023?

El Festival Lollapalooza se realizará los días 17,18 y 19 de marzo en el Parque Bicentenario Cerrillos.