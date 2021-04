Netflix negocia para crear una película sobre KISS

Netflix no es ajeno a las películas con o sobre músicos, uno de los ejemplos más recientes es el éxito de The Dirt, la entrega sobre Mötley Crüe que dio pie a más de un debate y polémica. Ahora, el servicio de streaming ha puesto su mira sobre otra gran banda de rock: KISS, sobre la que quiere crear una película biográfica.

El sitio especializado Deadline, reveló que la plataforma están negociando con KISS para la biopic que tentativamente llevará el nombre Shout It Out Loud, y para la que se ha contemplado la dirección de Joachim Rønning (Maleficent: Mistress of Evil, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales).

El acuerdo aún no se concreta, pero el proyecto ya contaría con guión de Ole Sanders a partir de un primer borrador de William Blake Herron. Rønning también sería el productor junto a Paul Stanley y Gene Simmons, los líderes de KISS.

La idea de Shout It Out Loud es retratar los orígenes de la banda cuando Stanley y Simmons eran dos niños problemáticos en Queens, cuando decidieron sumar a Ace Frehley y Peter Criss a la banda. Desde Deadline aseguran que se trataría de la propuesta con la película The Commitments pero con más maquillaje y pirotecnia involucrada.

El proyecto tiene el pie en acelerador para su producción ya que la banda actualmente se encuentra en medio de su gira mundial de despedida, por lo que la plataforma pretende aprovechar la película para coronar el fin de sus presentaciones en vivo.

No es la primera vez que KISS coquetea con el cine, ya que en 1978 aparecieron en una película para la TV llamada Kiss Meets the Phantom of the Park en donde aparecen como superhéroes, a lo que se suma el crossover animado con Scooby-Doo en 2015.