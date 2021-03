Gene Simmons explica una vez más por qué insiste en que "el rock está muerto"

Lo viene diciendo desde hace años y en 2020 insistió una vez más en la premisa que cobró fuerza gracias a la masiva viralización de una entrevista que dió. "El rock está muerto", sostiene el fundador de Kiss Gene Simmons y ahora volvió a explicar por qué sigue sosteniendo tal afirmación.

Ahora en una entrevista con el sitio especializado Consequence of Sound, Simmons indicó que "el punto es, sí, el rock está muerto, porque si revisamos el juego de 1958 a 1988, que son 30 años, tuvimos a Elvis, The Beatles, The [Rolling] Stones, Pink Floyd, y así y así".

"Y te puedes ir a la parte heavy del asunto, que es Metallica, [Iron] Maiden, si quieres poner a Kiss ahí, está bien. AC/DC, y así y así. Incluso U2, Prince, [David] Bowie, Eagles. También tienes el material disco, y Madonna, y esas cosas, y Motown, por supuesto. Y desde 1988 hasta hoy día, ¿Quiénes son los nuevos Beatles? He escuchado una reacción sobre Foo Fighters, una de mis bandas favoritas, pero te estás engañando".

"También están las boy bands: NSyc, One Direction, BTS y XYZ, PTA, y qué bueno por ellos que les haya ido bien. Pero no se engañen. Tan pronto como esas chicas se hagan un poco más adultas, eso se irá. Es como la azúcar: la probaste te da ese pequeño impulso energético y luego se va para siempre y no te importa", advirtió el bajista.

Para luego insistir: "no se engañen, no son The Beatles. No escriben canciones, no tocan instrumentos, no es eso. Todos amamos a Elvis, pero él nunca escribió una canción en su vida. No hay nada que se compare con The Beatles".

"La razón detrás de eso no es una falta de talento, sino porque los jóvenes, ese chico que está viviendo en el sótano de la mamá, decidió un día que no quería pagar por la música. Él quería descargar y compartir el archivo. Y eso es lo que ha matado las posibilidades para la próxima generación de grandes bandas. El hecho de que la música sea gratis. Así que actualmente las nuevas bandas no tienen oportunidad", sentenció categórico Simmons.

Pero no se rindió ahí, el músico insistió: "es como las flores, la gente las riega y se asegura que tengan el suficiente sol y todo eso. Tan pronto como le quitas los ojos de encima y no las riegas, morirán. Y la gente se pregunta por qué ya no hay flores hermosas. Bueno, porque no las riegas. Obtienes sólo lo que pagas. Así que si descargas una canción, el artista recibirá un 1 por ciento de 1 centavo. Incluso con Spotify... El artista ve muy poco de eso. Así que obtienes lo que pagaste".

"El rock está muerto, puedes apostar tu trasero a que así es, no porque el talento no esté ahí, sino porque el modelo de negocio no funciona", continuó. "Y eso deja las actuaciones en vivo. Y realmente espero que cuando la vacuna cobre fuerza -y es realmente necesario que reciban la inoculación 2 veces- la gente salga los clubes locales y vea a todas las nuevas bandas y las apoye. Es como un bebé que está en el piso, anda hasta allá, tómalo y acurrúcalo, dale amor, porque esas nuevas bandas necesitan amor".