Gene Simmons, de KISS, lo recalca una vez más: "El rock está muerto"

Ya lo ha dicho múltiples veces. Pero de vez en cuando, en el momento de analizar la industria de la música mundial, el fundador de KISS Gene Simmons vuelve tristemente a recalcarlo: "El rock está muerto"; esta semana se dio una de esas oportunidades.

Conversando con el programa "Larry King Now", Simmons entregó su lapidaria visión sobre cómo se está moviendo el mundo para los músico, planteando que "dije esto hace 10 años, cuando ya se transmitía y descargaba, y todo eso era gratis".

"Radiohead intentó hacer un nuevo disco y dijo a sus fans: 'Paguen lo que quieran'. Es interesante notar que no se ha hecho desde entonces, porque no funciona. Si dejas las puertas abiertas en un supermercado y dices: 'Paga lo que quieras', la gente seguirá adelante y no pagará nada. No funciona, porque la gente prefiere obtener cosas gratis", advirtió el músico.

KISS se vio en la obligación de posponer su última gira como banda "End of the Road", debido a la pandemia del coronavirus.

Con el lamento de "mi corazón está con nuevas bandas", Simmons luego añadió que "hay tanto talento allá afuera, que nunca tendrá la oportunidad. En este momento, muchos piensan 'ok, industria de la música: Entraré en Factor X o The Voice, canto y tendré una carrera'. La verdad es que no tienen idea de lo que significa. La otra cosa es que las compañías discográficas simplemente no pueden ganar dinero".

Y dio un ejemplo: "mi hija, Sophie , es una gran escritora de Spotify, cantante y todo eso. Ha escrito para Rick Ross y Yellow Claw, todo este tipo de artistas. Tiene toneladas de canciones que se han descargado millones y millones de veces. Tú puede descargar algo 10 millones de veces y ganar unos cientos de dólares".

El asunto, según Simmons, es que "la industria discográfica está muerta para los nuevos artistas. El rock está muerto. La última gran banda de rock fue Foo Fighters y eso fue hace 20 años. No puedes nombrar otra banda de rock, porque no puedes ganarte la vida".

KISS tiene agendado un próximo show en Chile, la última gira que la banda hará en conjunto "End Of The Road". La fecha se concretará el 14 de octubre de 2021.