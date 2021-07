Justin Chambers regresa a la pantalla con nueva serie de Paramount sobre Marlon Brando

Justin Chambers, conocido por su rol de Alex Karev en la serie de ABC, finalmente tiene un nuevo proyecto de la mano de Paramount +.



En su primer papel televisivo desde que dejó Grey's Anatomy, Chambers interpretará al ícono de la pantalla grande Marlon Brando en The Offer, según informó Deadline.

La serie limitada del servicio de transmisión se basa en la experiencia del productor Al Ruddy al hacer la película de 1972 "El Padrino" con el director Francis Ford Coppola.

Brando protagonizó la película como Vito Corleone y ganó el Oscar al Mejor Actor por su actuación.

The Offer constará de 10 episodios y estará protagonizada por Miles Teller (Whiplash) como Ruddy y Dan Fogler (The Walking Dead) como Coppola. Nikki Toscano (Hunters, 24: Legacy) escribirá y producirá la serie con el creador de la serie Michael Tolkin (Ray Donovan); también servirá como showrunner. Ruddy y Teller también serán productores ejecutivos. Producirá Paramount Television Studios.

Chmbers se hizo reconocido por su paso por el exito drama médico en donde participó por 15 años como Alex Karev, el actor también actuó en The Wedding Planner, Cold Case, New York Undercover y Another World.

Su despidida se produjo a comienzo del 2020 en donde señaló en un comunicado: "No es un buen momento para despedirme de un programa y un personaje que ha definido gran parte de mi vida durante los últimos 15 años. Desde hace algún tiempo, sin embargo, he esperado diversificar mis roles de actuación y opciones de carrera. Y, ahora que cumplo 50 años y soy bendecido con mi extraordinaria y solidaria esposa y cinco maravillosos hijos, ahora es el momento".