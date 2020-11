¿Por qué Izzie no tuvo despedida en Grey's Anatomy?

Han pasado ya una década desde que Katherine Heigl abandonó el exitoso drama médico de la ABC de manera sorpresiva, mientras el show se encontraba en mitad de las grabaciones de la sexta temporada, dejando inconclusa la historia de Izzie Stevens, uno de los personajes originales y también uno de los más queridos.

Stevens que en la temporada anterior había vencido un cáncer en la etapa 4, estaba en proceso de recuperación para la temporada 6 y quería enfocarse en su relación con Alex Karev y su trabajo como cirujana, sin embargo, un error con una paciente hizo que fuera despedida. Tras eso Izzie culpa a Alex y lo abandona.

La creadora del programa Shonda Rhimes señaló para Tvline el 2010 que el plan original era hacer que izzie volviera, fuera recontratada por Derek que había tomado el mando del hospital y tratará de recomponer su relación con su esposo, pero esa trama nunca llegó a realizarse ya que Katherine Heigl renunció al show, a pesar de haber renovado su contrato meses antes.

Heigl había comenzado una exitosa carrera en el mundo del cine donde había participado en películas de alta notoriedad como "Ligeramente Embarazada", "La Cruda Verdad", "27 bodas" y "Bajo el mismo techo", pero grabar para Grey's le tomaba mucho tiempo y quedaba muy poco para explorar otras áreas del espectáculo, contó la producción de show respecto a su salida.

Los creadores de Grey's Anatomy han sido consultados en distintas ocasiones por la diferencia que se han hecho para decirle adios a sus personajes, donde algunos han tenido episodios completos dedicados al ellos y otros nisiquiera han sido mostrado en pantalla.

Como es el caso de Cristina Yang (Sandra Oh), donde la décima temporada fue dedicada a ella, siendo titulada Grey's Anatomy "la despedida de Cristina", su salida fue anunciada en todas las promos con una cuenta regresiva que marcaba cuantos capítulos quedaban para que Yang se marchara y si eso no fuera suficiente, cambiaron el fondo de la intro del programa con un collage de Cristina durante las temporadas. En cambio otros personajes como Callie Torres (Sarah Ramírez) y Preston Burke (Isaiah Washington) han dejado la serie sin ningun reconocimiento.

Al ser consultada específicamente por la despedida hace 10 años de Izzie Stevens, la showrunner Krista Vernoff señaló a Los Angeles Times que había un episodio de despedida planeado para el personaje de Heigl, indicado que ella simplemente no llegó a las filmaciones "Habíamos planeado que regresara por algunos capítulos para cerrar su personaje, darle la despedida que corresponde y cerrar la historia de Izzie y Alex. Escribí ese capítulo , y era hermoso. el día anterior al inicio de la filmación recibimos una llamada de que Katie no vendría, no lo iba a hacer".

Agregó también que "No sé que la habrá llevado a esa decisión, todo lo que se es que el episodio iba a centrarse totalmente en su personaje para cerrar lo que había sido su historia"

Sin embargo, fuentes cercanas a Heigl le indicaron a Entertainment Weekly que Vernoff esta equivocada, Katherine estaba de regreso en los Ángeles después de su post natal esperando que llamaran para volver al set.



Después de su polémica salida del programa, Katherine Heigl participó en State of Affairs, Suits serie a la que se unió tras la salida de Meghan Markle y Firefly Lane que se estrenará el 2021.