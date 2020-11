"Si hay un escándalo, yo lo destaparé": Creadora de "Grey's Anatomy" estrena primera serie en Netflix

Shonda Rhimes es una de las creadoras, guionistas y productoras más respetadas en el mundo de la televisión estadounidense. Y más allá de sus ya conocidas producciones como "Grey's Anatomy", "How to Get Away with Murder" y "Scandal", ahora va por atacar en un nuevo frente con su primera serie desarrollada para Netflix, "Bridgerton".

La trama sigue a Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la hija mayor de la poderosa familia Bridgerton, y su presentación en sociedad en el competitivo mercado matrimonial de Londres en el periodo Regencia.

Daphne, deseosa de encontrar el verdadero amor como lo hicieron sus padres, parece tener las mejores oportunidades. Sin embargo, a medida que su hermano mayor empieza a descartar a sus posibles pretendientes, la publicación escandalosa de la misteriosa lady Whistledown genera serias dudas sobre su persona en la alta sociedad londinense.

Entonces, aparece el duque de Hastings (Regé-Jean Page), soltero empedernido y rebelde, además del sueño de todas las madres de debutantes. Si bien ambos expresan su desinterés por el otro, la química entre Daphne y el duque es innegable cada vez que sus agudos ingenios se enfrentan mientras lidian con las expectativas que la sociedad tiene sobre su futuro.

El elenco de "Bridgerton", lo nuevo de Shonda Rhimes para Netflix.

La producción pormete ser una serie "romántica, sensacionalista e inteligente" que "celebra las amistades duraderas, el progreso de las familias unidas y el anhelo de encontrar un amor que todo lo pueda", según se ha descrito desde Netflix.

Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter y Harriet Cains también forman parte del elenco. En tanto que Julie Andrews cedió su voz para convertirse en Lady Whistledown.

"Bridgerton" debutará en la plataforma de Netflix el próximo 25 de diciembre y este es su trailer: