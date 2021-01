Katherine Heighl opina por primera vez sobre el final de Izzie y Alex en Grey's Anatomy

La ex actriz de Grey's Anatomy se refiere por primera vez sobre la decisión del drama de ABC el año pasado de reunir a Alex e Izzie, luego de 10 años para explicar la salida inesperada Justin Chambers de la serie médica.

Heighl abandonó la serie en la temporada número seis, donde su personaje, Izzie Stevens, abandona a su esposo Alex, luego de creer que el tuvo la culpa en su despedido. Izzie no volvió nunca más a la pantalla. Sin embargo, Alex continuó y se convirtió en uno de los favoritos del público durante los 16 años que estuvo en la serie. Los fans lo vimos sufrir por Izzie, convertirse en un excelente doctor y encontrar el amor nuevamente de la mano de Jo Wilson (Camila Luddington). Pero para sorpresa y enojo de los fans, Alex se va al final de la temporada 16 de manera imaginada: Le deja una carta a su esposa diciendo que la abandona para irse con Izzie de quien sigue enamorado.

ET le preguntó a Heighl sobre esto quien señaló: "¿No estaba [Alex] con alguien?" - refiriéndose a su entonces novia, Jo. Heigl, quien sostuvo que no vio el episodio en cuestión, luego agregó: "Escuche algo, ¿eso no es algo cruel de hacer?"

La showrunner de Grey's Anatomy, Krista Vernoff, reconoció previamente que estaba arrinconada cuando se trataba de escribir a Alex, ya que Chambers no estaba disponible para grabar una salida adecuada para su personaje.

“Al final del día, había tres opciones”, explicó el EP a TVLine. “Matar a Alex fuera de cámara; que Alex esté vivo y en Seattle, y que todavía esté casado con Jo, y que nunca lo veamos; o [reunirlo] con Izzie ".

Como aprendimos en el episodio del 5 de marzo del año pasado, Vernoff optó por la Opción 3, que vio como la única viable. Matar a Alex habría sido "cruel con todos, especialmente con Meredith y Jo", dice sobre la mejor amiga y esposa del personaje, respectivamente. "No había forma de no hacer pasar a esos personajes por un dolor continuo y desgarrador si hubiéramos matado a Alex fuera de cámara".

Heigl, a quien se verá a continuación en el drama de 10 episodios de Netflix Firefly Lane, le dijo a ET que había pocas posibilidades de que alguna vez regresara a Grey's. "Yo nunca diré nunca", dijo, antes de agregar, "pero no es probable".