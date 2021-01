Justin Bieber lanza el video musical de 'Anyone' y comparte un clip del proceso para cubrir sus tatuajes

La estrella del pop estrenó un nuevo video musical en la víspera de Año Nuevo de su canción "Anyone", y presenta un estilo que se remonta sus inicios de su carrera musical.

En el video dirigido por Colin Tilley, Bieber interpreta a un boxeador al estilo Rocky que se muestra entrenando, bebiendo huevos crudos y compitiendo en el ring. El famoso cantante cubierto en tatuajes no tiene tinta en el video, y presenta también el cabello desordenado, muchos fanáticos han notado que la apariencia les recuerda a Bieber al comienzo de su carrera. La actriz Zoey Deutch interpreta a su interés amoroso en el video.

Después del debut del video, r publicó un video del lapso de tiempo detrás de escena en su Instagram que muestra el proceso de maquillaje para cubrir sus tatuajes, que cubren sus brazos, torso y piernas. "No hay tatuajes para el video de #Anyone", escribió Bieber junto al clip.

El lanzamiento de "Anyone" sigue a su reciente colaboración con Shawn Mendes en "Monster", del álbum Wonder de Mendes, así como a los recientes sencillos de Bieber "Holy" y "Lonely". El cantante interpretó por primera vez la nueva canción en la víspera de Año Nuevo, durante el especial de T-Mobile Presents New Year's Eve Live con Justin Bieber.