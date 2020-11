Justin Bieber vuelve a los escenarios de la mano de los American Music Awards

Justin Bieber regresa al escenario de los American Music Awards por primera vez desde 2016 para una actuación especial, celebrando el décimo aniversario de su debut en AMA.

El ganador de 15 AMA, de 26 años, saltará al escenario para un acto de varias canciones que incluye sus éxitos de 2020 "Lonely" con Benny Blanco, "Sorry" y "Holy". Su actuación también contará con invitados sorpresa.

La superestrella se une a una lista previamente anunciada de artistas en la ceremonia de este año organizada por la estrella de Empire y Hidden Figures, Taraji P. Henson.

Entre los cantantes que se presentarán se encuentra el icónico trío de los 90 Bell Biv DeVoe, compuesto por el ex alumno de New Edition Ricky Bell, Michael Bivins y Ronnie DeVoe, donde sus éxitos "Poison" y "Do Me".

También se agregó a la lista de presentaciones de este año el participante de Dancing with the Stars, Nelly. La estrella del rap dará el salto con sus canciones más conocidas como "Country Grammar", "E.I." y "Ride Wit Me" para conmemorar los 20 años desde el lanzamiento de su álbum debut Country Grammar.

Katy Perry también es una de las que se suma a la lista, es la primera vez que la cantante de 36 años se presenta desde que le dio la bienvenida a su primera hija Daisy Dove junto a Orlando Bloom, en agosto de este año Ella cantará su tema "Only Love".

La noche está repleta de actuaciones de otras estrellas como Bad Bunny, Jhay Cortez, Billie Eilish, BTS, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Maluma, Lil Baby, Megan Thee Stallion y Shawn Mendes.